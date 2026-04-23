Koliko padavine utiču na bilans i poslovne rezultate "HE na Drini"?

23.04.2026 21:08

Tок ријеке Дрине испред бетонске бране ХЕ Вишеград. У фокусу су масивни потпорни зидови објекта и дио постројења, док се у позадини виде стрма брда прекривена густом шумом под дневним свјетлом.
Koliko padavine utiču na bilans i poslovne rezultate Hidroelektrane na Drini govori i činjenica da je ovo preduzeće usljed povoljne hidrometeorološke situacije, sredinom aprila već ispunilo polovinu od ukupno planiranog rezultata.

Kako navode iz ovog preduzeća, do polovine aprila 2026. godine je ostvareno skoro 480 gigavat časova.

"Mi smo u prethodne dvije godine završavali proizvodnju sa nešto malo više od 700 gigavat časova električne energije. Danas na polovini aprila bilježimo 476 gigavat časova. Faktički, za trećinu godine smo ispunili pola ukupnog planiranog rezultata", rekao je direktor preduzeća „Hidroelektrane na Drini“ Višegrad Nedeljko Perišić.

A koliko nedostatak vode može da pokvari sve planove, govori činjenica da, usljed manjka padavina, prošle godine nije ispunjen ni osnovni plan.

"Imamo situaciju da prošle godine usljed nedostatka vode i padavina faktični nismo ni osnovni plan uspjeli da zadovoljimo", rekao je Perišić.

Hidroelektrane na Drini proizvode gotovo trećinu električne energije u Republici Srpskoj u ovom trenutku.

"U ovom trenutno smo na nekih 130 odsto izvršenja plana i osjećam jednu dozu ponosa. Mi smo najbolji i najuspješniji proizvođač električne energije u Srpskoj. U ovom trenutku 30 ukupno proizvedene električne energije u sistemu elektroprivrede Republike Srpske dolazi sa našeg energetskog objekta. Nismo jedini ključni, i ostali proizvođači su bitni, sistem je tako koncipiran da su svi akteri veoma bitni", rekao je Perišić.

