Modernizacija HE na Drini: Planirana zamjena generatorskih prekidača i rastavljača

Autor:ATV redakcija
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Modernizacija postojećih proizvodnih objekata HE na Drini je u investicionim planovima preduzeća, potvrdio je za ATV izvršni direktor za investicije i razvoj Lazo Čarkić.
U okviru tih aktivnosti predviđena je zamjena generatorskih prekidača i generatorskih rastavljača.
Prema Čarkićevim riječima, investiciona ulaganja planirana za 2026. i 2027. godinu obuhvataju rekonstrukciju i modernizaciju postojećih objekata, izgradnju novih kapaciteta i druga ulaganja u infrastrukturu.
Na taj način „Hidroelektrane na Drini“, pored redovne proizvodnje električne energije, planiraju i aktivnosti usmjerene na dalji razvoj svojih proizvodnih objekata.
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