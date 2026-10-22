Modernizacija HE na Drini: Planirana zamjena generatorskih prekidača i rastavljača

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Foto: ATV

Modernizacija postojećih proizvodnih objekata HE na Drini je u investicionim planovima preduzeća, potvrdio je za ATV izvršni direktor za investicije i razvoj Lazo Čarkić.

U okviru tih aktivnosti predviđena je zamjena generatorskih prekidača i generatorskih rastavljača. Prema Čarkićevim riječima, investiciona ulaganja planirana za 2026. i 2027. godinu obuhvataju rekonstrukciju i modernizaciju postojećih objekata, izgradnju novih kapaciteta i druga ulaganja u infrastrukturu. Na taj način „Hidroelektrane na Drini“, pored redovne proizvodnje električne energije, planiraju i aktivnosti usmjerene na dalji razvoj svojih proizvodnih objekata.

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