Nezaboravna avantura na Romaniji: "Sokolov put" diže adrenalin na maksimum

Na području Crvenih stijena na Romaniji svečano je otvorena "Via Ferate-Sokolov put", što predstavlja dio velikog projekta "Enjoy Sarajevo-Romanija region" koji finansira Evropska unija, a čiji je nosilac Turistička organizacija Jahorina.

Iz Turističke organizacije Republike Srpske (TORS) naglašavaju da je ova atrakcija projektovana tako da ponudi vrhunski adrenalinski doživljaj svim posjetiocima.

"Via Ferate", odnosno osigurana staza po stijenama uređena čeličnim pomagalima, namijenjena je širokom krugu posjetilaca, a posebno onima koji nemaju prethodnog alpinističkog iskustva:

Dužina ove ferate iznosi 350 metara i opremljena je sa dva atraktivna viseća mosta.

Iz TORS-a su istakli da ova staza predstavlja potpuno jedinstvenu turističku atrakciju u čitavoj Bosni i Hercegovini.

Zahvaljujući podršci Evropske unije i zajedničkom radu turističkih organizacija, Romanija je dobila sadržaj po svim svjetskim standardima avanturističkog turizma.