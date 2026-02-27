Perišić: Ovo bi mogla biti jedna od najboljih godina u istoriji HE na Drini

27.02.2026 10:04

Недњљко Перишић директор ХЕ на Дрини
HE na Drini predstavlja stub energetskog sistema Republike Srpske i simbol razvoja Višegrada. U novembru su obilježili 36 godina rada, od kada su 25. novembra 1989. godine proizvedeni prvi kilovati električne energije u HE Višegrad. Od tada do danas proizvedeno je više od 33.000 gigavat časova električne energije.

-Kada se osvrnemo na sav period rada HE na Drini najvećim postignućem smatram upravo ljude koji rade u ovom preduzeću. Svaki zaposleni od nas 380 doživljava HE kao svoj dom. Ono što je jako važno jeste da smo svi svjesni odgovornosti koju nosimo u ovim specifičnim energetskim trenucima - rekao je Nedeljko Perišić, direktor HE na Drini.

-Sama proizvodnja u jednoj HE zavisi od dva faktora: od pogonske spremnosti i od hidrologije. Moram istaći da sam ponosan da je sve ove godine pogonska spremnost u HE na Drini na maksimalnom nivou. Prethodne dvije godine nismo uspjeli da ispunimo plan priozvodnje zbog nepovoljnih hidroloških prilika, ali ova godina je sušta suprotnost. Od početka godine imamo velike količine padavina i nadamo se da ćemo ispuniti plan proizvodnje ali i da ćemo stvoriti određene viškove energije – dodao je on, te naglasio da se očekuje da bi ovo mogla biti jedna od najboljih godina u istoriji HE na Drini.

