Plan prebačen u januaru, februaru i avgustu: Loša hidrologija smanjila proizvodnju HE na Drini

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Foto: ATV

S druge strane, tokom preostalih šest mjeseci proizvodnja je bila ispod plana, prvenstveno zbog nepovoljnih hidroloških prilika. Uprkos oscilacijama u proizvodnji, preduzeće je tokom prvih devet mjeseci godine ostvarilo više od tri četvrtine planirane godišnje proizvodnje električne energije.

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