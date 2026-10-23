Plan prebačen u januaru, februaru i avgustu: Loša hidrologija smanjila proizvodnju HE na Drini

Autor:ATV redakcija
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S druge strane, tokom preostalih šest mjeseci proizvodnja je bila ispod plana, prvenstveno zbog nepovoljnih hidroloških prilika.
Uprkos oscilacijama u proizvodnji, preduzeće je tokom prvih devet mjeseci godine ostvarilo više od tri četvrtine planirane godišnje proizvodnje električne energije.
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