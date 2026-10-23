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Plan prebačen u januaru, februaru i avgustu: Loša hidrologija smanjila proizvodnju HE na Drini

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23.10.2026 08:10

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Хидроелектране на Дрини, Вишеград
Foto: ATV

S druge strane, tokom preostalih šest mjeseci proizvodnja je bila ispod plana, prvenstveno zbog nepovoljnih hidroloških prilika.

Uprkos oscilacijama u proizvodnji, preduzeće je tokom prvih devet mjeseci godine ostvarilo više od tri četvrtine planirane godišnje proizvodnje električne energije.

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HE na Drini

Višegrad

Hidroelektrana Višegrad

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