Podsticaji Agencije za agrarna plaćanja spasili prinos kukuruza Save Radivojca

Čovjek koji se poljoprivredom bavi od svoje 15. godine danas ima silose kapaciteta preko 1.100 tona, preko 300 bikova i 100 krmača.

Uz podršku Vlade Republike Srpske i Agencije za agrarna plaćanja nabavio je tifone za navodnjavanje koji su spasili ovogodišnji prinos kukuruza.

"Zahvaljujući podsticajima za tifone i traktore zalivali smo svojih 500 dunuma kukuruza. Garantujem da imam 400 tona više nego onaj ko nije zalivao. Kad vam neko preko Agencije omogući pola sredstava za nabavku mašine, to za nas poljoprivrednike znači sve", ističe Savo Radivojac.

Vršilac dužnosti direktora Agencije za agrarna plaćanja Aleksandar Trninić poručuje da je porodica Radivojac primjer mudrog ulaganja svake dobijene marke.

"Savo je primjer vrijednog domaćina koji razvija svoje domaćinstvo, ali i grad Gradišku. Ovdje vidimo da je svaka marka podsticaja otišla u prave ruke i da domaćini znaju kako da unaprijede proizvodnju čak i u teškim sušnim godinama", naglasio je Trninić.