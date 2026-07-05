Pozivom na broj 17070 darujete 2 KM za malog Goluba Zvonara

Golub Zvonar je osmomjesečni dječak iz okoline Banjaluke koji od samog rođenja vodi najtežu bitku – bitku za život.

Trenutno se nalazi u Beogradu, gdje ga očekuje druga operacija – revizija VP šanta. Iza njega je već jedna teška operacija, a borba i dalje traje. Golub ima ozbiljne zdravstvene probleme, uključujući hidrocefalus i poteškoće sa srcem.

Uz njega je majka u bolnici, dok otac balansira između Beograda i kuće, gdje brine o još troje maloljetne djece – četverogodišnjem djetetu i dvogodišnjim blizancima. U svemu tome pomaže i baka, iako je već u poznim godinama.

Ova porodica vodi tešku borbu – zdravstvenu, emotivnu i finansijsku.

Humanitarno udruženje "Mali Anđeo" Banjaluka pokreće akciju da im se pomogne da obezbijede sredstva za liječenje i kontrolu, putne troškove, posebnu ishranu i mlijeko koje je Golubu neophodno, osnovne životne potrebe.

Pozivom na 17070 darujete 2 KM za Goluba.

Za uplate iz BiH i inostranstva:

Broj računa: 5520002009328582

Banka: Adiko Banka

Primalac: Humanitarno udruženje „Mali Anđeo“, Banja Luka

Svrha: za Goluba

🌍 Inostranstvo:

IBAN: BA395520002062114139

SWIFT: HAABBA2B

Svrha: za Goluba