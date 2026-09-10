"Preko 4.500 prijava, najveće interesovanje za nabavku traktora, kombajna i poljoprivrednih priključaka"

Veliki dio Agrarnog budžet Republike Srpske ove godine usmjeren je na podršku poljoprivrednicima i kapitalnim investicijama, a iz Agencije za agrarna plaćanja kažu da je najveće interesovanje vlada za nabavku traktora, kombajna i poljoprivrednih priključaka.

"Veliko interesovanje kao i prethodnih godina, s tim da ove godine imamo preko 4.500 prijava, i sam iznos rezervacije od 69 milion ukazuje na veliko interesovanje poljoprivrednih proizvođača", kaže za ATV Rajka Jokanović, načelnik Odjeljenja za kapitalne investicije Agencije za agrarna plaćanja RS.

Ona kaže da je najveće interesovanje za nabavku traktora, kombajna i poljoprivrednih priključaka.

"Najviše, kao i prethodih godina je, interesovanje za nabavku traktora, kombajna i poljoprivrednih priključaka, tako da je za taj dio rezervisano preko 30 miliona maraka", rekla je Jokanović za ATV.