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Rekordne investicije Agencije za agrarna plaćanja u Gradišku i Laktaše

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Autor:

ATV redakcija
30.08.2026 13:00

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Три бунта конвертибилних марака
Foto: ATV

Agencija za agrarna plaćanja Republike Srpske nastavlja intenzivan obilazak poljoprivrednika širom Republike Srpske.

Prilikom posjete Lijevču polju, objavljeni su podaci o milionskim ulaganjima u ove lokalne zajednice u posljednje četiri godine.

U grad Gradišku uloženo je preko 92 miliona konvertibilnih maraka za preko 1.200 korisnika, dok je u Laktaše uloženo oko 22 miliona konvertibilnih maraka za bliže 600 korisnika podsticaja.

Vršilac dužnosti direktora Agencije Aleksandar Trninić poručuje da će zbog ekspanzije poljoprivrede sredstva u budućnosti biti još veća.

"Agrarni budžet od 180 miliona KM jedan je od najvećih u državi, ali zbog razvoja poljoprivrede i sve većeg broja mladih koji ostaju na selu, u narednim godinama on će morati biti dodatno povećan. Sasvim je sigurno da bez ovih podsticaja 70 odsto poljoprivrednika ne bi moglo uopšte da se bavi poljoprivredom i zato smo tu da im pružimo punu podršku", izjavio Trninić.

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Tagovi :

Laktaši

Gradiška

Investicije

Agencija za agrarna plaćanja

Aleksandar Trninić

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