Slike plutajućeg otpada na Drini ponavljaju se iz godine u godinu

Slike plutajućeg otpada na Drini koje se ponavljaju iz godine u godinu pokazuju potpuni izostanak sistemskog rješenja nadležnih institucija tri države. Uprkos brojnim obećanjima i najavama iz Srbije i Crne Gore, ništa se suštinski ne mijenja. Traže se sistemska rješenja a otpad i dalje pluta.

O ovom problemu govorio je i Darko Andrić, izvršni direktor za proizvodnju i upravljanje HE Višegrad:

-Nekada se stiče utisak kao da mi proizvodimo taj otpad, međutim mi smo među rijetkima koji brinu da se otpad ukloni iz rijeke Drine. Svjedoci smo tih nemilih scena ali možete biti svjedoci svakodnevnog i predanog rada osoblja i zaposlenih na HE Višegrad na uklanjanju i izvlačenju tog otpada iz našeg jezera.

Andrić takođe ističe da se troše mnogi resursi na rješavanje ovog problema, ali da nedostaje saradnja iz drugih država:

-Ogroman novac, veliki resursi i vrijeme, te jako predan trud zaposlenih na HE se troši na uklanjanje tog otpada, ali se i dalje bavimo primarno posljedicama tog problema. Ono što bi trebalo u narednom da bude primarno jeste da se bavimo uzrokom tog probema, a to je kao što ste rekli veća saradnja svih država koje su uključene u rješavanje tog problema, odnosno za rješavanje uzvodnih deopnija sa kojih nakon oscilacija nivoa Drine taj otpad bude uvučen u rijeku i onda normalnim tokom dođe na našu lančanicu, tu se zaustavi i stvaraju se ta vještačka plutajuća jezera otpada. Postoji i veliki dio prirodnog otpada, gdje od šuma i bujica i različitih drugih uticaja to dođe na samu obalu, gdje otpad završi u jezeru i dođe opet na našu lančanicu. Taj plutajući otpad u najvećoj mjeri izaziva i bijes i revolt kod javnosti. Ono što je do HE i u praktičnom smislu, i u pokretanju različitih inicijativa, mi radimo na maksimalnom nivou, ali nedostaje saradnja iz drugih država - rekao je Andrić.