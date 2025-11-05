Sutra dan žalosti u Tuzli

Na danas održanoj vanrednoj sjednici, Vlada Tuzlanskog kantona je, povodom tragičnih događaja i stradanja štićenika Doma penzionera Tuzla, proglasila četvrtak (06.11.2025. godine) danom žalosti na području Tuzlanskog kantona.

Na dan žalosti svi organi i institucije na području Tuzlanskog kantona će istaknuti zastave na pola koplja, odnosno jarbola.

Obavezuju se sve medijske kuće i druga sredstva informisanja, kao i organizatori kulturno - umjetničkih i sportskih manifestacija na području Tuzlanskog kantona da prilagode svoje programske sadržaje danu žalosti.