Logo
Large banner

Sutra oblačno sa padavinama

Izvor:

ATV

03.12.2025

15:01

Komentari:

0
Сутра облачно са падавинама
Foto: Tanjug/AP

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra će biti oblačno vrijeme sa padavinama.

Ujutro će uz rijeke i u kotlinama biti magle, dok će na jugu i zapadu padati jača kiša, a najmanje padavina biće u donjem Podrinju, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Kiša će padati u višim predjelima, a ponegdje i u nižim dijelovima Krajine i prelaziće u susnježicu ili snijeg, uz manji rast snježnog pokrivača na planinama.

U Hercegovini će tokom dana biti vjetrovito uz jake udare juga, a uveče će padavine slabiti i postepeno prestati.

Duvaće slab do umjeren vjetar na istoku i u Semberiji, koji će tokom dana biti pojačan, dok će u Hercegovini tokom jutra duvati slaba do umjerena bura, a sredinom dana jugo umjerenog do jakog intenziteta.

Jutarnja temperatura vazduha biće od jedan do četiri, na jugu do devet, u višim predjelima od minus dva, a najviša dnevna od četiri do devet, na jugu do 15 stepeni Celzijusovih.

U Republici Srpskoj i FBiH danas preovladava pretežno oblačno vrijeme, dok je na istoku i u Hercegovini zabilježena i slaba kiša, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperature vazduha u 13.00 časova: Bjelašnica minus dva, Sokolac, Čemerno, Bihać i Tuzla tri, Bijeljina, Doboj, Zvornik, Srbac i Han Pijesak četiri, Banjaluka, Drinić, Prijedor, Sanski Most i Sarajevo pet, Gacko, Kalinovik, Mrkonjić Grad, Ribnik, Rudo, Foča, Drvar i Zenica šest, Višegrad i Kneževo sedam, Bugojno i Jajce osam, Srebrenica i Livno 10, Mostar 11, Bileća i Trebinje 12 stepeni Celzijusovih.

Podijeli:

Tag:

Vremenska prognoza

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Сутра је Ваведење, ово су најважнији обичаји

Društvo

Sutra je Vavedenje, ovo su najvažniji običaji

3 h

0
Занимљива дешавања на тржишту оператера у БиХ: Све више прелаза

Društvo

Zanimljiva dešavanja na tržištu operatera u BiH: Sve više prelaza

3 h

0
Светлана Беднаш за АТВ: Идеја Удружења "Корак до буђења" је да окупи људе

Društvo

Svetlana Bednaš za ATV: Ideja Udruženja "Korak do buđenja" je da okupi ljude

4 h

0
Велико искључење струје најављено за Крајину

Društvo

Veliko isključenje struje najavljeno za Krajinu

4 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

55

Zapalio se motor aviona sa 425 putnika

22

51

Tramp: Za tango treba dvoje

22

48

Nikola Rokvić u toku Božićnog posta pokazao kako sprema ručak

22

44

Otac ubijenog Mateje završio na psihijatriji, pa dobio tumor

22

28

Vozač iz BiH potukao se nasred auto-puta

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner