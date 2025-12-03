Sutra oblačno sa padavinama

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra će biti oblačno vrijeme sa padavinama.

Ujutro će uz rijeke i u kotlinama biti magle, dok će na jugu i zapadu padati jača kiša, a najmanje padavina biće u donjem Podrinju, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Kiša će padati u višim predjelima, a ponegdje i u nižim dijelovima Krajine i prelaziće u susnježicu ili snijeg, uz manji rast snježnog pokrivača na planinama.

U Hercegovini će tokom dana biti vjetrovito uz jake udare juga, a uveče će padavine slabiti i postepeno prestati.

Duvaće slab do umjeren vjetar na istoku i u Semberiji, koji će tokom dana biti pojačan, dok će u Hercegovini tokom jutra duvati slaba do umjerena bura, a sredinom dana jugo umjerenog do jakog intenziteta.

Jutarnja temperatura vazduha biće od jedan do četiri, na jugu do devet, u višim predjelima od minus dva, a najviša dnevna od četiri do devet, na jugu do 15 stepeni Celzijusovih.

U Republici Srpskoj i FBiH danas preovladava pretežno oblačno vrijeme, dok je na istoku i u Hercegovini zabilježena i slaba kiša, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperature vazduha u 13.00 časova: Bjelašnica minus dva, Sokolac, Čemerno, Bihać i Tuzla tri, Bijeljina, Doboj, Zvornik, Srbac i Han Pijesak četiri, Banjaluka, Drinić, Prijedor, Sanski Most i Sarajevo pet, Gacko, Kalinovik, Mrkonjić Grad, Ribnik, Rudo, Foča, Drvar i Zenica šest, Višegrad i Kneževo sedam, Bugojno i Jajce osam, Srebrenica i Livno 10, Mostar 11, Bileća i Trebinje 12 stepeni Celzijusovih.