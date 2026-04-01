HE na Drini pomjera granice: Proizvodnja premašila plan

HE na Drini a.d. Višegrad nastavlja da pomjera granice u prva tri mjeseca ostvarena je proizvodnja od 400.398 gigavat-časova, što predstavlja 143 odsto ispunjenosti plana.

Ovaj rezultat dobija na značaju kada se zna da preduzeće učestvuje sa gotovo trećinom ukupne proizvodnje Elektroprivrede Republike Srpske.

I ovo nisu samo brojke.

Ovo je dokaz stabilnosti, snage sistema i odgovornog rada, te ogromnog značaja koji HE na Drini ima u elektroenergetskom sektoru Republike Srpske.

„Kada rezultati govore ovako jasno, nema potrebe za velikim riječima. 400.398 gigavat-časova. 143 odsto plana. Rezultat koji se ne može ignorisati“, napisali su na Fejsbuk stranici HE na Drini.HE na Drini.