HE na Drini pomjera granice: Proizvodnja premašila plan

01.04.2026 21:27

Хидроелектрана на Дрини у Вишеграду
HE na Drini a.d. Višegrad nastavlja da pomjera granice u prva tri mjeseca ostvarena je proizvodnja od 400.398 gigavat-časova, što predstavlja 143 odsto ispunjenosti plana.

Ovaj rezultat dobija na značaju kada se zna da preduzeće učestvuje sa gotovo trećinom ukupne proizvodnje Elektroprivrede Republike Srpske.

I ovo nisu samo brojke.

Ovo je dokaz stabilnosti, snage sistema i odgovornog rada, te ogromnog značaja koji HE na Drini ima u elektroenergetskom sektoru Republike Srpske.

„Kada rezultati govore ovako jasno, nema potrebe za velikim riječima. 400.398 gigavat-časova. 143 odsto plana. Rezultat koji se ne može ignorisati“, napisali su na Fejsbuk stranici HE na Drini.HE na Drini.

Više iz rubrike

кекс Домаћица

Ekonomija

Domaćica se prodaje u Danskoj: Cijena će vas šokirati

6 h

0
Стан кључеви

Ekonomija

"Eksplodirale kirije": Pogledajte gdje je najgore

7 h

0
Не пише нам се добро: Најпознатији банкар упозорава

Ekonomija

Ne piše nam se dobro: Najpoznatiji bankar upozorava

8 h

0
Мушкарац сипа гриво у аутомобил.

Ekonomija

Rekordno visoke cijene goriva u Holandiji

10 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

00

14

Zbog djece stradalog sveštenika iz Dervente na nogama i Amerika

23

38

Odjekuju eksplozije: Iran napao pred istek ultimatuma

23

30

Sveštenik Darko spasio život svešteniku Bogdanu

23

23

Zvezda se uzdigla nakon poraza u derbiju: Pariz pao

23

15

Brejk Bajerna u Madridu, Minimalac Arsenala

