Hidroelektrane na Drini planiraju izgradnju dvije solarne elektrane

Autor:ATV redakcija
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Preduzeće „Hidroelektrane na Drini“ planira izgradnju dvije solarne elektrane za sopstvenu potrošnju, ukupne instalisane snage 275,4 kilovolt-ampera, potvrđeno je za ATV iz ovog preduzeća.
Izgradnja solarnih elektrana nalazi se među značajnim investicijama planiranim za realizaciju tokom 2026. i 2027. godine.
Izvršni direktor za investicije i razvoj Lazo Čarkić naveo je da su planirana ulaganja podijeljena u tri osnovne kategorije, koje obuhvataju rekonstrukciju i modernizaciju postojećih proizvodnih objekata, izgradnju novih objekata i ostala investiciona ulaganja.
Osim solarnih elektrana, preduzeće planira i realizaciju više infrastrukturnih projekata.
Među njima je izgradnja druge faze protivpožarnog puta oko upravne zgrade u Andrićgradu, kao i izrada projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju mosta u naselju Dušče, nizvodno od HE „Višegrad“.
Ulaganja u nove objekte, prema investicionim planovima, usmjerena su na proširenje i unapređenje postojeće infrastrukture, kao i izgradnju novih proizvodnih kapaciteta.
Planirani projekti predstavljaju dio investicionih aktivnosti „Hidroelektrana na Drini“ za 2026. i 2027. godinu, kojima su obuhvaćeni i proizvodni objekti i prateća infrastruktura.
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