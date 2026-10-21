Logo

Hidroelektrane na Drini planiraju izgradnju dvije solarne elektrane

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
21.10.2026 13:45

Komentari:

0
соларни панели солана енергија електрана струја
Foto: Pexel/ Mark Stebnicki

Preduzeće „Hidroelektrane na Drini“ planira izgradnju dvije solarne elektrane za sopstvenu potrošnju, ukupne instalisane snage 275,4 kilovolt-ampera, potvrđeno je za ATV iz ovog preduzeća.

Izgradnja solarnih elektrana nalazi se među značajnim investicijama planiranim za realizaciju tokom 2026. i 2027. godine.

Izvršni direktor za investicije i razvoj Lazo Čarkić naveo je da su planirana ulaganja podijeljena u tri osnovne kategorije, koje obuhvataju rekonstrukciju i modernizaciju postojećih proizvodnih objekata, izgradnju novih objekata i ostala investiciona ulaganja.

Osim solarnih elektrana, preduzeće planira i realizaciju više infrastrukturnih projekata.

Među njima je izgradnja druge faze protivpožarnog puta oko upravne zgrade u Andrićgradu, kao i izrada projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju mosta u naselju Dušče, nizvodno od HE „Višegrad“.

Ulaganja u nove objekte, prema investicionim planovima, usmjerena su na proširenje i unapređenje postojeće infrastrukture, kao i izgradnju novih proizvodnih kapaciteta.

Planirani projekti predstavljaju dio investicionih aktivnosti „Hidroelektrana na Drini“ za 2026. i 2027. godinu, kojima su obuhvaćeni i proizvodni objekti i prateća infrastruktura.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

HE na Drini

HE Višegrad

Solarna elektrana

Komentari (0)

Više iz rubrike

Сликовит поглед на историјске кровове у Цириху, у Швајцарској, снимљен по ведром дану.

Ekonomija

Da li je ovaj grad raj za radnike? Plate su ogromne, kadrova uvijek treba a ova zanimanja su najtraženija

5 h

0
Коме ће припасти 61.000 биткоина?

Ekonomija

Kome će pripasti 61.000 bitkoina?

1 d

0
нафта уље бушотина цијене нафте барел

Ekonomija

Cijene nafte ponovo rastu: Brent dostigao 109 dolara, tržište strahuje od novih poremećaja!

1 d

0
нафта уље бушотина цијене нафте барел

Ekonomija

U padu cijena nafte: Evo koliko košta barel

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

06

Na globalnom planu: Nemiri i poplave u Evropi

14

00

„Časne sestre“ stigle u Banjaluku? Jezivi trend širi se regionom!

13

56

CERT Srpske upozorava: Mogući hakerski napadi

13

49

Šta se dešava kada Drina ostane bez dovoljno vode: HE Višegrad ima poseban režim rada

13

41

Hidroelektrane na Drini proizvele više od 712 gigavat-časova struje

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima