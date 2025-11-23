Ko pije srpsku rakiju: Najveći izvoz žestokih pića iz Srbije u Hrvatsku

Srbija je tokom 2024. godine izvezla ukupno 3.942 tone žestokog alkoholnog pića, ukupne vrednosti 2,5 milijardi dinara, što je oko 21 milion evra, pokazuju podaci zvanične statistike.

Najviše rakije Srbija izvozi u susjedne zemlje - prvenstveno Hrvatsku, pa Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu.

Ukupno 851 tonu "ostalih alkoholnih pića" u koje spadaju i voćne rakije (ne računajući rakije od destilacije vina i komine grožđa) izvezeno je iz Srbije u Hrvatsku tokom 2024.

Riječ je o ukupnoj vrijednosti od 334,27 miliona dinara. Godinu dana prije, ova količina izvezena u Hrvatsku bila je gotovo upola manja i iznosila je 496 tona. Ipak, i ove i prošle godine, posmatrano po zemljama, pojedinačno najveći izvoz ovih alkoholnih pića bio je - u Hrvatsku.

Republički zavod za statistiku dostavio je portalu N1 podatke iz oblasti statistike spoljne trgovine prema takozvanom Harmonizovanom sistemu (HS) klasifikacije robe u međunarodnoj trgovini.

"Podaci se odnose na pića, alkoholna dobijena destilacijom vina (konjak, armanjak, brendi, grapa, rakija od destilacije vina i komine grožđa), kao i ostala alkoholna pića (arak, rakija od šljive, kruške, trešnje, višnje, uozo, kalvados, tekila, ostale rakije od destilacije voća - isključujući likere, bezalkoholne mješavine sa pivom i nedenaturisani etil alkohol za industriju pića)", pojašnjavaju u RZS.

Alkoholna pića dobijena destilacijom vina

U prvoj grupi - alkoholna pića dobijena destilacijom vina, lane su izvezena u ukupnoj količini od 961 tone, u vrijednosti od 373,14 miliona dinara. Među tim pićima nalaze se rakija od destilacije vina i komine grožđa. Najveći izvoz zabilježen je opet - u Hrvatsku, 326 tona.

Slijedi 228 tona izvezenih u Crnu Goru, pa 146 tona izvezenih u Bosnu i Hercegovinu.

U Španiju izvezeno 96 tona, u Sjevernu Makedoniju 67 tona ovog žestokog pića, dok je u Bugarsku izvezeno 27 tona. Na spisku su i Kina sa 19 izvezenih tona i Švajcarska sa 17 tona. U ostale države izvoz se mjeri jednocifrenim brojevima - poput SAD, gd‌je je izvezeno osam tona...

"Ostala alkoholna pića" - rakije od destilacije voća

Druga grupa - takozvana "ostala alkoholna pića", u koje spadaju rakije od destilacije voća, bilježi značajno veći izvoz - 2.981 tonu u 2024. godini, vrijednu više od dve milijarde dinara (2.122.698.000 dinara), što je oko 18 miliona evra.

Najviše je, kao što smo već naveli, izvezeno u Hrvatsku (851 tonu) u vrednosti 334,27 miliona dinara. Slijede Bosna i Hercegovina sa 389 tona, pa Crna Gora sa 348 tona.

U Njemačku je izvezeno 199 tona, u Slovačku 136 tona, Sloveniju 130, Rusiju 124 tone, u SAD 122 tone, Holandiju 106 tona.

Ispod 100 tona izvezeno je u: Bugarsku 77 tona, Austriju 54 tone, Australiju 52 tone, Kanadu 43 tone, Grčku 32 tone, Severnu Makedoniju 30 tona.

Jednocifren izvoz voćnih rakija bilježi se u Poljsku - četiri tone, dok smo u Letoniju, Maltu, Rumuniju, Dansku, Albaniju lane izvezli po tri tone...