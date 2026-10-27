Perišić: HE na Drini i dalje u prekoplanskom režimu, velike oscilacije tokom godine

Uprkos svim izazovima, kada se posmatra ukupna bruto proizvodnja u 2026. godini, HE na Drini se i dalje nalazi u prekoplanskom režimu proizvodnje, ali detaljnija analiza pokazuje velike oscilacije tokom godine, rekao je za ATV direktor Hidroelektrane na Drini Višegrad, Nedeljko Perišić.

"Godina je počela izuzetno dobro. U prva dva mjeseca ostvarili smo proizvodnju veću od planirane. U tom trenutku izvan sistema bio je veliki proizvođač, Termoelektrana 'Ugljevik', a Višegrad je bukvalno proizveo svu onu energiju koja je nedostajala zbog ispada TE 'Ugljevik'. U periodu kada je bilo dovoljno vode, zajedničkim snagama uspjeli smo da nadoknadimo sve nedostatke u sistemu“, istakao je Perišić.

Međutim, nakon povoljnog početka godine, uslijedio je dug sušni period koji je drastično uticao na hidrološku situaciju.

"Nakon toga ulazimo u sušne periode i bilježimo izuzetno loš drugi i treći kvartal, koji su bili ispod svih očekivanja. Jedini višak mimo prva dva mjeseca ostvarili smo u avgustu, kada smo umjesto planiranih 30 megavat-sati uspjeli da proizvedemo oko 10 odsto više“, objasnio je Perišić.