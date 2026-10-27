Logo

Perišić: HE na Drini i dalje u prekoplanskom režimu, velike oscilacije tokom godine

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
27.10.2026 22:12

Komentari:

0
директор предузећа Хидроелектране на Дрини Недељко Перишић
Foto: ATV

Uprkos svim izazovima, kada se posmatra ukupna bruto proizvodnja u 2026. godini, HE na Drini se i dalje nalazi u prekoplanskom režimu proizvodnje, ali detaljnija analiza pokazuje velike oscilacije tokom godine, rekao je za ATV direktor Hidroelektrane na Drini Višegrad, Nedeljko Perišić.

"Godina je počela izuzetno dobro. U prva dva mjeseca ostvarili smo proizvodnju veću od planirane. U tom trenutku izvan sistema bio je veliki proizvođač, Termoelektrana 'Ugljevik', a Višegrad je bukvalno proizveo svu onu energiju koja je nedostajala zbog ispada TE 'Ugljevik'. U periodu kada je bilo dovoljno vode, zajedničkim snagama uspjeli smo da nadoknadimo sve nedostatke u sistemu“, istakao je Perišić.

Međutim, nakon povoljnog početka godine, uslijedio je dug sušni period koji je drastično uticao na hidrološku situaciju.

"Nakon toga ulazimo u sušne periode i bilježimo izuzetno loš drugi i treći kvartal, koji su bili ispod svih očekivanja. Jedini višak mimo prva dva mjeseca ostvarili smo u avgustu, kada smo umjesto planiranih 30 megavat-sati uspjeli da proizvedemo oko 10 odsto više“, objasnio je Perišić.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

HE na Drini

Nedeljko Perišić

Komentari (0)

Više iz rubrike

Гасовод

Ekonomija

Cijena gasa najviša u proteklih četiri godine

3 h

0
Цијене нафте у порасту

Ekonomija

Cijene nafte u porastu

4 h

0
Гријање на пелет може коштати и преко 4.000 КМ

Ekonomija

Grijanje na pelet može koštati i preko 4.000 KM

6 h

0
Пуна корпа у маркету, у позадини се виде полице намирницама.

Ekonomija

Hitno povlačenje sa tržišta: Ako ste kupili ovo, odmah vratite

7 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

09

UŽIVO: Bitno, 28.10.2026.

20

58

Kristijano Ronaldo je najbolja Zlatna lopta svih vremena!

20

40

Uhapšen direktor Gimnazije u Novom Sadu Radivoje P. Stojković

20

39

Mićin za ATV: Svaki teroristički napad je napad na državu

20

35

FIBA Liga šampiona: Važna pobjeda košarkaša Igokee u pohodu na top 16

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima