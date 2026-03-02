Stabilan rast prihoda i dobit od 77,4 miliona KM M:tel-a u 2025. godini

Kompanija m:tel završila je 2025. godinu sa dobiti od 77,4 miliona konvertibilnih maraka, potvrđujući stabilno i uspješno poslovanje uprkos dinamičnim tržišnim okolnostima.

Ukupni prihodi u 2025. godini iznosili su 523,7 miliona KM, što predstavlja rast od oko 2,7% u odnosu na prethodnu godinu. Ovakav rezultat proistekao je iz kontinuiranog unapređenja usluga, modernizacije mreže i rastuće potražnje za digitalnim rješenjima i inovativnim servisima.

Ukupni rashodi u posmatranom periodu iznosili su 437,2 miliona KM i veći su za oko 4% u odnosu na prethodnu godinu, što odražava snažne aktivnosti kompanije usmjerene ka unapređenju infrastrukture, digitalizaciji poslovanja i jačanju kvaliteta korisničkog iskustva.

Sa jasnom vizijom razvoja, fokusom na moderne tehnologije i kontinuiranim investicijama, m:tel nastavlja da gradi poziciju nezaobilaznog lidera u oblasti savremenih komunikacija i postavlja temelje za dalji, dugoročno održivi rast.