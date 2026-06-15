Logo

Andrić: Stanje u mreži ograničava plasman energije

Autor:

ATV redakcija
15.06.2026 10:03

Komentari:

0
Дарко Андрић
Foto: ATV

Dešavaju se momenti kada imamo mogućnost i spremnost da proizvodimo električnu energiju, ali zbog stanja u mreži, odnosno prenapona, nismo u mogućnosti da tu energiju plasiramo do krajnjih potrošača, objasnio je za ATV izvršni direktor za proizvodnju i upravljanje HE Višegrad Darko Andrić.

On je dodao da tim hidroelektrane ostaje maksimalno posvećen prevenciji problema.

"Nastavićemo sa praćenjem svih parametara tokom rada hidroelektrane kako bismo predupredili sve potencijalne probleme, što je stalni zadatak svih nas koji radimo u hidroelektrani", naglasio je Andrić.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Darko Andrić

HE na Drini

Višegrad

Hidroelektrana Višegrad

Komentari (0)

Više iz rubrike

Дјеца са Косова и Метохије у посјети Лакташима

Gradovi i opštine

Osmijesi, igra, sportske aktivnosti: Djeca sa Kosova i Metohije u posjeti Laktašima

15 h

0
Добој конкретно одговориo на иницијативу институција да се ријеши питање запошљавања дјеце погинулих бораца.

Gradovi i opštine

Doboj prvi obezbijedio posao za potomke poginulih boraca

15 h

0
Дуге колоне возила на граничном прелазу Доња Градина, излаз из БиХ

Gradovi i opštine

Kolaps na izlazu iz BiH: Pogledajte gd‌je se najduže čeka

18 h

0
Састанак руководства СНСД-а са руководством Општинског одбора у Гацку

Gradovi i opštine

SNSD Gacko dobio novog predsjednika: Milinko Milidrag na čelu odbora

1 d

0

  • Najnovije

10

45

Prepoznajte švalera za samo nekoliko minuta: Ovi gestovi ga odaju

10

44

Cvijanović: Na sastanku sa Sarom potvrđeno prijateljstvo Srpske i države Izrael

10

42

Krijumčarili migrante čamcem preko Drine: Uhapšene tri osobe

10

42

Premijer Velike Britanije podnio ostavku

10

38

Iranci ostavili Amerikancima rukom pisanu poruku u svlačionici

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima