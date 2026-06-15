Andrić: Stanje u mreži ograničava plasman energije

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Dešavaju se momenti kada imamo mogućnost i spremnost da proizvodimo električnu energiju, ali zbog stanja u mreži, odnosno prenapona, nismo u mogućnosti da tu energiju plasiramo do krajnjih potrošača, objasnio je za ATV izvršni direktor za proizvodnju i upravljanje HE Višegrad Darko Andrić.

On je dodao da tim hidroelektrane ostaje maksimalno posvećen prevenciji problema. "Nastavićemo sa praćenjem svih parametara tokom rada hidroelektrane kako bismo predupredili sve potencijalne probleme, što je stalni zadatak svih nas koji radimo u hidroelektrani", naglasio je Andrić.

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