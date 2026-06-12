Andrić: Uprkos izazovima, očekuje se prebačaj godišnjeg plana proizvodnje

Preostalo nam je još sedam mjeseci da proizvedemo preostalu trećinu od planirane proizvodnje kako bismo ispunili godišnji plan, rekao je za ATV izvršni direktor za proizvodnju i upravljanje HE Višegrad Darko Andrić.

On je dodao da je optimista kada je riječ o konačnom učinku:

"Očekujemo da će do kraja godine rezultat biti i značajno veći, te da ćemo zadržati punu pogonsku spremnost i realizovati sve planirano održavanje na godišnjem nivou. Očekujemo da ćemo godinu završiti sa prebačenom planskom proizvodnjom", kazao je Andrić.