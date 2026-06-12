Andrić: Uprkos izazovima, očekuje se prebačaj godišnjeg plana proizvodnje

Autor:ATV redakcija
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Preostalo nam je još sedam mjeseci da proizvedemo preostalu trećinu od planirane proizvodnje kako bismo ispunili godišnji plan, rekao je za ATV izvršni direktor za proizvodnju i upravljanje HE Višegrad Darko Andrić.
On je dodao da je optimista kada je riječ o konačnom učinku:
"Očekujemo da će do kraja godine rezultat biti i značajno veći, te da ćemo zadržati punu pogonsku spremnost i realizovati sve planirano održavanje na godišnjem nivou. Očekujemo da ćemo godinu završiti sa prebačenom planskom proizvodnjom", kazao je Andrić.
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