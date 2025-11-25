Danas bez struje nekoliko naselja u Bijeljini

Iz Elektro-Bijeljina obavještavaju građane da će u srijedu, 26. novembra 2025. godine, zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži, doći do privremenih prekida u isporuci električne energije na više lokacija u gradu.

Prekidi će se odnositi na sljedeće trafostanice i ulice:

TS „D. Tucovića 1“ – dio ulice Živojina Mišića biće bez napajanja zbog sanacije priključka, u terminu od 09:00 do 10:00 časova.

TS „D. Zagon i 2“ – prekid struje na 1 NN izlazu prema Kovačićima zbog sanacije niskonaponske mreže, od 09:00 do 14:00 časova.

TS „Velino Selo 1“ – prekid na 1 NN izlazu zbog izrade novog priključka, u periodu od 11:00 do 13:00 časova.

TS „Jelaz“ – obustava isporuke električne energije na 1 NN izlazu zbog izrade priključka, od 09:00 do 10:00 časova.

TS „Brčanska cesta 3“ – prekid na 1 NN izlazu koji napaja ulicu Vasilija Ostroškog, zbog izrade priključka, od 09:00 do 10:00 časova.

TS „Silos“ – bez napajanja će biti 1 NN izlaz za ulicu Dimitrija Tucovića kod Silosa, zbog izrade priključka, od 09:00 do 10:00 časova.

Iz Elektro-Bijeljine mole potrošače za razumijevanje i strpljenje tokom izvođenja radova, te preporučuju da se na vrijeme preduzmu sve potrebne pripreme, piše Infobijeljina.