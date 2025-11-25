Logo
Large banner

Danas bez struje nekoliko naselja u Bijeljini

25.11.2025

16:07

Komentari:

0
Данас без струје неколико насеља у Бијељини
Foto: Ustupljena fotografija

Iz Elektro-Bijeljina obavještavaju građane da će u srijedu, 26. novembra 2025. godine, zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži, doći do privremenih prekida u isporuci električne energije na više lokacija u gradu.

Prekidi će se odnositi na sljedeće trafostanice i ulice:

TS „D. Tucovića 1“ – dio ulice Živojina Mišića biće bez napajanja zbog sanacije priključka, u terminu od 09:00 do 10:00 časova.

TS „D. Zagon i 2“ – prekid struje na 1 NN izlazu prema Kovačićima zbog sanacije niskonaponske mreže, od 09:00 do 14:00 časova.

TS „Velino Selo 1“ – prekid na 1 NN izlazu zbog izrade novog priključka, u periodu od 11:00 do 13:00 časova.

TS „Jelaz“ – obustava isporuke električne energije na 1 NN izlazu zbog izrade priključka, od 09:00 do 10:00 časova.

TS „Brčanska cesta 3“ – prekid na 1 NN izlazu koji napaja ulicu Vasilija Ostroškog, zbog izrade priključka, od 09:00 do 10:00 časova.

TS „Silos“ – bez napajanja će biti 1 NN izlaz za ulicu Dimitrija Tucovića kod Silosa, zbog izrade priključka, od 09:00 do 10:00 časova.

Iz Elektro-Bijeljine mole potrošače za razumijevanje i strpljenje tokom izvođenja radova, te preporučuju da se na vrijeme preduzmu sve potrebne pripreme, piše Infobijeljina.

Podijeli:

Tagovi:

struja

Bijeljina

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Бијељина: Више градских зона данас без струје

Gradovi i opštine

Bijeljina: Više gradskih zona danas bez struje

10 h

0
Одбијено им од плате: Кажњено 9 јавних функционера

Gradovi i opštine

Odbijeno im od plate: Kažnjeno 9 javnih funkcionera

19 h

0
Општина награђује студенте са 1.000 КМ, ово су услови

Gradovi i opštine

Opština nagrađuje studente sa 1.000 KM, ovo su uslovi

1 d

0
УИО: Услови за отварање новог Граничног прелаза Градишка нису испуњени

Gradovi i opštine

UIO: Uslovi za otvaranje novog Graničnog prelaza Gradiška nisu ispunjeni

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

06

Direktoru aerodroma u Sarajevu izrečena mjera zabrane obavljanja funkcije

17

49

Zoran Jotić Jotka izlazi iz pritvora

17

40

Pranjić traži hitnu reakciju međunarodnih i nadležnih tijela u BiH zbog Heleza

17

34

Tragedija na Vračaru: U stomatološkoj ordinaciji preminula žena

17

30

Vesna Zmijanac krenula kući iz Urgentnog, pa se vratila u bolnicu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner