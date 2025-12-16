Elektro-Bijeljina: Oko 2.500 potrošača zbog postavljanja optičkog kabla

Izvor:
Zbog postavljanja optičkog kabla na dalekovodu Kozluk–Branjevo, danas će bez struje biti oko 2.500 korisnika iz više podrinjskih naselja, saopšteno je iz "Elektro-Bijeljine".
Električnu energiju od 9.00 do 15.00 časova neće imati korisnici u Branjevu, Donjoj i Gornjoj Pilici, Donjem, Srednjem i Gornjem Šepku, Donjem i Gornjem Lokanju i dijelu Glavičica (Staro Selo).
Najavljeni radovi su od izuzetnog značaja za pouzdanost sistema distribucije struje u Podrinju, ističu iz "Elekro Bijeljine".
