Elektro-Bijeljina: Oko 2.500 potrošača zbog postavljanja optičkog kabla

Izvor:

ATV

16.12.2025

08:03

Електро-Бијељина: Око 2.500 потрошача због постављања оптичког кабла
Zbog postavljanja optičkog kabla na dalekovodu Kozluk–Branjevo, danas će bez struje biti oko 2.500 korisnika iz više podrinjskih naselja, saopšteno je iz "Elektro-Bijeljine".

Električnu energiju od 9.00 do 15.00 časova neće imati korisnici u Branjevu, Donjoj i Gornjoj Pilici, Donjem, Srednjem i Gornjem Šepku, Donjem i Gornjem Lokanju i dijelu Glavičica (Staro Selo).

Najavljeni radovi su od izuzetnog značaja za pouzdanost sistema distribucije struje u Podrinju, ističu iz "Elekro Bijeljine".

