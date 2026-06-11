HE "Višegrad" ostvarila izvanredne rezultate: Proizvodnja veća za dvije trećine

Zahvaljujući visokoj pogonskoj spremnosti, efikasnoj organizaciji i povoljnoj hidrološkoj situaciji, Hidroelektrane na Višegradu ostvarile su značajno bolje rezultate u odnosu na isti period prošle godine.

Od planiranih 910 gigavat-časova za prvih šest mjeseci, proizvedeno je 600 gigavat-časova električne energije, što predstavlja značajan rast u odnosu na 2024. i 2025. godinu. Posebno je važno istaći da u ovom periodu nije bilo tzv. prosipanja vode na pregradnom profilu brane, što potvrđuje maksimalnu iskorišćenost vodnih resursa.

Izvršni direktor za proizvodnju i upravljanje u HE „Višegrad“, Darko Andrić, u izjavi za ATV pojasnio je trenutnu situaciju:

"Hidrologija je nešto slabija u odnosu na prognoze, te je proizvodnja nešto manja od planirane. Maj mjesec je ostvaren na 70 odsto plana. Ipak, da bih bio jasniji i onima koji nisu stručni, jednostavno rečeno - za ovih pet mjeseci proizveli smo dvije trećine našeg godišnjeg plana", istakao je Andrić.