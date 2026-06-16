HE Višegrad: Planirana modernizacija opreme

Autor:ATV redakcija
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Prošlog mjeseca imali smo značajne aktivnosti na obnavljanju određene opreme, a svakako nas u narednom periodu čekaju i veći zahvati, rekao je za ATV izvršni direktor za proizvodnju i upravljanje HE Višegrad Darko Andrić.
Kako dodaje, prioritet je nabavka i zamjena generatorskih prekidača, za šta se pripreme vrše već određeno vrijeme.
"To su svi preduslovi koji su zakonski definisani, a koje moramo ispuniti prije pokretanja same nabavke, a potom i implementacije tih generatorskih prekidača", najavio je Andrić.
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