"Investicije Elektro-Bijeljine će doprinijeti kvalitetnijem snabdijevanju korisnika"

V.d. izvršnog direktora za terenske operacije ODS 'Elektro-Bijeljina' a.d. Bijeljina, Milan Lukić, istakao je da će sve investicije koje radi Elektro-Bijeljina doprinijeti kvalitetnijem snabdijevanju.

"Sve investicije koje smo započeli, jako je bitno da jedan kabl prema centu još jedna uradimo zbog mogućih problema sa gradskom toplanom, takođe kabl 35-voltni je veoma bitan pa Ugljevik-Lopare, tamo smo imali prethodnih probleme prethodnih godina sa rastinjem još uvijek traje velika akcija, na Loparama radimo sanaciju dalekovoda, kompletnu zamjenu jednog dalekovoda, sva ona kritična mjesta", rekao je Lukić. te dodao:

"Mi smo obavezni da po nalogu Regulatorne agencije sve dalekovode koji su imali najveći broj zastoja vršimo rekonstrukciju i mi na kraju svake godine moramo izvjestimo šta smo uradili".

Dodao je da su u svakoj terenskoj jedinici imali bar jedan dalekovod koji su radili.

"U Zvorniku treba za par dana da otvorimo trafo stanicu koja je prva takva trafo stanica koja je napravljena u Zvorniku od rata na šta sam baš ponosan", rekao je Lukić te dodao:

"Moramo praviti rezervna napajanja i mi pravimo što više poprečnih mreža i kada dođe do kvara, taj kvar mnogo kraće traje, on se lokalizuje i drugi potrošači se napajaju sa te rezervne veze napajanja".

Ističe da "Elektro-Bijeljina" radi intenzivno.

"Siguran sam da će to dati rezultate, ali uvijek vam ne može niko 100 posto garantovati da ćete uvijek imati električnu energiju, takva je priroda. Ali pozitivno je što distributivna preduzeća imaju što manje gubitke i što manje zastoja tokom godine, što znači da se dobro rade preventive i sve radne da bi se smanjili zastoje kod krajnjih kupaca", rekao je Lukić.