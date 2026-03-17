Načelnik Broda razgovarao sa mitropolitom Fotijem

17.03.2026
15:24
Komentari:0
Načelnik Opštine Brod Milan Zečević boravio je danas u Bijeljini, gdje ga je u sjedištu Eparhije primio Njegovo Visokopreosveštenstvo mitropolit zvorničko-tuzlanski g. Fotije.
Tokom razgovora osvrnuli su se na dosadašnju saradnju, kao i na mogućnosti njenog daljeg unapređenja, ističući obostranu spremnost za nastavak zajedničkih aktivnosti.
Načelnik je ovom prilikom ukazao na pozitivne trendove u razvoju opštine, naglasivši da se u Brodu već osjećaju ohrabrujuće promjene. Kao posebno značajan podatak izdvojeno je da se tokom 2025. godine, prvi put nakon dužeg perioda, više stanovnika vratilo u opštinu nego što se iz nje iselilo.
„Zahvaljujem se Mitropolitu na blagoslovu koji je uputio za sve moje Brođane, i nadamo se da će nas posjetiti u narednim mjesecima“, poručio je Zečević nakon prijema.
Sastanku je prisustvovao i protojerej-stavrofor Miroslav Živković, starješina Hrama Pokrova Presvete Bogorodice u Brodu.
Gradovi i opštine
2 h0
Gradovi i opštine
1 d0
Gradovi i opštine
1 d4
Gradovi i opštine
3 d0
Najnovije
Najčitanije
13
33
13
27
13
25
12
55
12
52
Trenutno na programu