Neophodna regionalna saradnja za rješenje problema plutajućeg otpada na Drini

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Izvršni direktor za proizvodnju i upravljanje HE Višegrad Darko Andrić, rekao je za ATV da će u narednom periodu poseban fokus biti stavljen na samo uzroke problema plutajućeg otpada na rijeci Drini.

On je istakao da je za saniranje uzvodnih deponija neophodna intenzivnija saradnja između svih uključenih država. "Neophodna je veća saradnja između svih država uključenih u rješavanje tog pitanja, odnosno sanaciju uzvodnih deponija. Nakon oscilacija nivoa Drine, otpad sa tih deponija biva uvučen u rijeke Drinu ili Lim, nakon čega dolazi do naše lančanice, gdje se zaustavlja i stvara vještačka plutajuća jezera", objasnio je Andrić.

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