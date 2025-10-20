Oglasila se Elektro-Bijeljina: Danas bez struje oko 4.000 korisnika

U Bijeljini danas struje neće imati oko 4.000 korisnika zbog godišnjih planskih remonta tri dalekovoda.

Iz "Elektro-Bijeljine“ su naveli da će korisnici biti bez električne energije od 8.00 do 15.00 časova.

Zbog remonta na dalekovodu "Željeznička" struje neće biti u ulicama Petra Kočića, Fruškogorska, Petra Lubarde, Sime Matavulja, Stjepana Mitrova Ljubiše, Fruškogorska, Solunska, Miloša Obilića, Sremska, Cara Uroša, Prvog maja, Sarajevska, Tolstojeva, Svetozara Markovića, Đure Jakšića.

Bez električne energije biće i ulice Jevrejska, Arsenija Čarnojevića, Prebilovačka, Cetinjska, Mitra Trifunovića Uče, 1. decembra, Pasternikova, Branka

Radičevića, 18. novembra, Geteova, dijelovi ulica Živojina Mišića, Dimitrija Tucovića i kneginje Milice, kao i naselje Mladost.

Remont dalekovoda "Koviljuše" usloviće nestanak struje u ulicama Dušana Radovića, Vojvođanska, Kumanovska, Industrijska zona dva i u dijelovima ulica Vasilija

Ostroškog i Kruševačke.

Zbog radova na dalekovodu "Mesoprodukt" struje neće biti u ulicama Zeke Buljubaše, Stevana Sinđelića, Takovska, Vaska Pope, Janka Veselinovića, dijelu Ulice

Raje Banjičića i najveći dio Velike Obarske /Jelav, Stajići, Centar, Pejići, Ogorelica, Poznanovići, Budžak, Ivice, Tabašnica, Gaj, Orao i Poljana/.