Potpisani ugovori o finansijskoj podršci sportskim i nevladinim organizacijama

Načelnik opštine Brod, Milan Zečević u sali za sastanke, u zgradi Opštinske uprave, potpisao je danas ugovore o dodjeli namjenskih sredstava sa predstavnicima nevladinih i sportskih organizacija, čime je iz budžeta opštine za tekuću godinu izdvojeno nešto više od 364.000 KM.

Ova sredstva predstavljaju sistemski doprinos lokalne samouprave radu civilnog sektora i razvoju sporta, obezbjeđujući kontinuitet organizacijama koje su od posebnog značaja za društveni život Broda.

Načelnik Zečević je istakao da Brod može biti ponosan na broj sportskih kolektiva i 13 različitih sportova koji se mogu trenirati, što je brojka kojom se ne mogu pohvaliti ni mnogo veće sredine. Prepoznajući taj potencijal, opština je ove godine napravila značajan zaokret u finansiranju.

"Prvobitno planirani budžet za sport od 200.000 KM povećali smo na 280.000 plus 20.000 KM. Naš cilj je uspostavljanje redovnih isplata kako bi klubovi mogli nesmetano planirati svoje aktivnosti", naglasio je Zečević.

On je dodao da su prije godinu i po dana zatekli preko 120.000 KM duga prema sportskim kolektivima.

"Nije nam to u cilju. Ne želimo da obećamo sredstva koja ne možemo da isplatimo. Pomenuti dug smo već smanjili za 60 % i uspjeli smo da u valutnom periodu 95 % novih zahtjeva isplatimo", istakao je Zečević.

On je naveo da postoje još neka manja kašnjenja u isplatama.

"Planiramo do kraja godine da to riješimo i nadamo se da ćemo u narednih osamnaest mjeseci uspostaviti redovno plaćanje svih opštinskih troškova u valutnom periodu, odnosno da plaćamo obaveze u onom periodu kada one dospijevaju", kazao je načelnik opštine Brod..

Pored sporta, velika pažnja posvećena je i nevladinim organizacijama. Iako je prvobitno planirano 70.000 KM, zbog ogromnog interesovanja i zahtjeva koji su dostizali 300.000 KM, opština je realokacijom sredstava obezbijedila oko 85.000 KM za ovaj sektor.

"Opština radi na uspostavljanju kalendara posebnih manifestacija gdje bi smo, kroz druge budžetske stavke, dodatno podržali i sportski i nevladin sektor", rekao je Zečević.

Prema njegovim riječima lokalna uprava u kontinuitetu sarađuje sa mjesnim zajednicama i pojedincima gdje se vrše određeni radovi na sportskim terenima, kulturnim objektima…

"Na taj način dodatno pomažemo naša udruženja i gledamo da te troškove ne fakturišemo njihovom odobrenom budžetu", naglasio je načelnik opštine.

Gradimir Vukman, predsjednik Karate kluba „Brod“, ističe da ova sredstva donose stabilnost u funkcionisanju kluba.

"Trenutno imamo četrdesetak aktivnih članova. Ova podrška nam pruža sigurnost da narednu godinu provedemo prema sopstvenim planovima", rekao je Vukman, posebno pohvalivši administrativnu pomoć opštine i Sportsko-kulturnog centra prilikom svih takmičenja, a posebno u organizaciji turnira „Sava Open“ u okviru obilježavanja Oktobarskih svečanosti slobode.

Sandra Đurić, načelnica Odreda izviđača „Petar Kočić“, koji broji osamdesetak članova, navela je konkretne planove za utrošak sredstava.

"Fokus će biti na prevozu na takmičenja u Mostar, Prijedor, Šabac i druge gradove širom regiona-, rekla je Đurić i navela da će dodjeljena sredstva omogućiti i održavanje manifestacija poput Memorijala „Jovo Čikojević“ i ribarskog kupa planiranog za kraj maja ili početak juna", istakla je Đurić.

Sredstva sportskim klubovima i nevladinim organizacijama dodijeljena su putem Javnog poziva uz strogo poštovanje kriterijuma. Svaki potpisnik ugovora ima obavezu podnošenja detaljnog izvještaja, čime se osigurava transparentno trošenje budžetskog novca.

Načelnik je današnje potpisivanje ugovora zaključio porukom zahvalnosti i svim volonterima koji svakodnevno rade sa djecom, omogućavajući im da se bave sportom i širokim spektrom različitih nevladinih aktivnosti.

"Vjerujem da Brod, koji godišnje ima preko 100 različitih manifestacija u njihovoj režiji, može da bude ponosan, a građani moraju da budu zahvalni svim volonterima koji stvaraju ambijent da naša djeca mogu da se druže, da napreduju i da uče nešto drugo o životu i nekim novim vrijednostima", istakao je Zečević dodavši:

"Opština podržava njihov rad. Kroz tu podršku mi podržavamo našu omladinu, a kroz podršku našoj omladini stvaramo ljude koji treba da vode ovaj grad i što je najvažnije da ga vole. Brod je grad za ponos i imamo na šta da budemo ponosni. Na naše najbolje ambasadore, naše mlade ljude koji se bave i sportom i nevladinim sektorom."