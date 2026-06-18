Predan rad na uklanjanju otpada: HE Višegrad se bori sa posljedicama

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Svjedoci ste nemilih scena plutajućeg otpada u rijeci Drini, ali isto tako možete biti svjedoci svakodnevnog i predanog rada osoblja iz Hidroelektrana Višegrad na uklanjanju i izvlačenju tog otpada, rekao je za ATV izvršni direktor za proizvodnju i upravljanje HE Višegrad, Darko Andrić.

On ističe da je ova borba iscrpljujuća za preduzeće: "Ogroman novac, resursi, vrijeme i jako predan trud svih zaposlenih na hidroelektrani troši se na uklanjanje tog otpada, ali se, nažalost, i dalje bavimo primarno posljedicama tog problema", upozorava Andrić.

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