Remont generatora u HE Višegrad trajaće do septembra

Na Hidroelektrani Višegrad sve aktivnosti se sprovode u skladu sa dinamičkim planom proizvodnje.

U toku je pripremna faza za remontne aktivnosti, koje će obuhvatiti tri generatora instalisane snage od po 105 megavata.Ovogodišnji remont počinje 1. jula i trajaće do kraja septembra, a radove će izvoditi tehničko osoblje HE Višegrad.

Izvršni direktor za proizvodnju i upravljanje HE „Višegrad“, Darko Andrić, istakao je da se elektrana i dalje suočava sa određenim tehničkim izazovima:

"Što se tiče standardnih problema, i dalje ih imamo sa prenaponima u mreži, odnosno sa prenosnom mrežom, kao i svim drugim faktorima koji se još uvijek ne rješavaju. Takve stvari prevazilazimo zahvaljujući iskustvu i spremnosti našeg komandnog osoblja koje upravlja elektranom, kao i zahvaljujući dobroj saradnji sa dispečerima u našem matičnom preduzeću u Trebinju, gdje je smješten dispečerski centar", rekao je Andrić za ATV.