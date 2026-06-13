Remont generatora u HE Višegrad trajaće do septembra

Autor:ATV redakcija
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Na Hidroelektrani Višegrad sve aktivnosti se sprovode u skladu sa dinamičkim planom proizvodnje.
U toku je pripremna faza za remontne aktivnosti, koje će obuhvatiti tri generatora instalisane snage od po 105 megavata.Ovogodišnji remont počinje 1. jula i trajaće do kraja septembra, a radove će izvoditi tehničko osoblje HE Višegrad.
Izvršni direktor za proizvodnju i upravljanje HE „Višegrad“, Darko Andrić, istakao je da se elektrana i dalje suočava sa određenim tehničkim izazovima:
"Što se tiče standardnih problema, i dalje ih imamo sa prenaponima u mreži, odnosno sa prenosnom mrežom, kao i svim drugim faktorima koji se još uvijek ne rješavaju. Takve stvari prevazilazimo zahvaljujući iskustvu i spremnosti našeg komandnog osoblja koje upravlja elektranom, kao i zahvaljujući dobroj saradnji sa dispečerima u našem matičnom preduzeću u Trebinju, gdje je smješten dispečerski centar", rekao je Andrić za ATV.
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