Zečević i Bubić o uspostavljanju bescarinske zone i privrednim projektima u Brodu

16.03.2026
12:21
Komentari:0
Načelnik Milan Zečević sastao se danas u Banjaluci sa ministrom privrede i preduzetništva u Vladi Republike Srpske Radenkom Bubićem, gdje je razgovarano o ključnim temama iz oblasti privrednog razvoja opštine Brod.
U fokusu sastanka bili su dosadašnji koraci i trenutni status aktivnosti na uspostavljanju bescarinske zone u Brodu, kao i mjere podrške privredi koje je Skupština opštine usvojila u prethodnom periodu.
Tokom sastanka dogovorena je i posjeta predstavnika Ministarstva privrede i preduzetništva opštini Brod, kako bi se na terenu sagledale mogućnosti daljeg unapređenja poslovne infrastrukture.
Poseban akcenat biće stavljen na proširenje i jačanje elektroenergetske mreže, kao i na pronalaženje potencijalnih donatora za ulaganja u privredni razvoj.
Načelnik je ministra upoznao i sa trenutnim stanjem u najznačajnijim privrednim subjektima na području opštine, kao i sa razvojnim potencijalima male privrede.
Sastanak predstavlja nastavak aktivnosti opštine Brod usmjerenih ka jačanju privrednog ambijenta i stvaranju povoljnijih uslova za nove investicije i zapošljavanje.
Gradovi i opštine
2 h0
Gradovi i opštine
1 d0
Gradovi i opštine
1 d4
Gradovi i opštine
3 d0
Najnovije
Najčitanije
13
33
13
27
13
25
12
55
12
52
