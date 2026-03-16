Logo
Large banner

Zečević i Bubić o uspostavljanju bescarinske zone i privrednim projektima u Brodu

Autor:

ATV

16.03.2026

12:21

Komentari:

0
Зечевић и Бубић о успостављању бесцаринске зоне и привредним пројектима у Броду
Foto: Opština Brod

Načelnik Milan Zečević sastao se danas u Banjaluci sa ministrom privrede i preduzetništva u Vladi Republike Srpske Radenkom Bubićem, gdje je razgovarano o ključnim temama iz oblasti privrednog razvoja opštine Brod.

U fokusu sastanka bili su dosadašnji koraci i trenutni status aktivnosti na uspostavljanju bescarinske zone u Brodu, kao i mjere podrške privredi koje je Skupština opštine usvojila u prethodnom periodu.

Tokom sastanka dogovorena je i posjeta predstavnika Ministarstva privrede i preduzetništva opštini Brod, kako bi se na terenu sagledale mogućnosti daljeg unapređenja poslovne infrastrukture.

Poseban akcenat biće stavljen na proširenje i jačanje elektroenergetske mreže, kao i na pronalaženje potencijalnih donatora za ulaganja u privredni razvoj.

Načelnik je ministra upoznao i sa trenutnim stanjem u najznačajnijim privrednim subjektima na području opštine, kao i sa razvojnim potencijalima male privrede.

Sastanak predstavlja nastavak aktivnosti opštine Brod usmjerenih ka jačanju privrednog ambijenta i stvaranju povoljnijih uslova za nove investicije i zapošljavanje.

(Opština Brod)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Milan Zečević

Opština Brod

Komentari (0)
Large banner

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner