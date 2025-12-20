Logo
Značajni radovi na području ODS „Elektro-Bijeljina“

ATV

20.12.2025

13:02

Значајни радови на подручју ОДС „Електро-Бијељина“
Foto: Elektro Bijeljina

Radnici „Elektro-Bijeljine“, tokom ove radne sedmice, izveli su veliki broj radova na održavanju elektro-mreže i unapređenju kvaliteta snabdijevanja električnom energijom.

Na dalekovodu „Kozluk – Branjevo“ postavljen je optički kabal, čime se značajno unapređuje pouzdanost sistema distribucije električne energije u Podrinju.

Izvršene su brojne sanacije niskonaposke distributivne mreže na području Radne jedinice Bijeljina: na trafo-stanicama „Tabašnica 2“, „Zagoni 1“, „Kovačići 2“, „Gornja Bukovica 2“, „Donji Dragaljevac – Zelenovići“, „Žestik 2 – Vujići“, „Batković – centar“, „Donji Zagoni“ i „Janjarska Obrijež“.

Region

Filmska prevara u Crnoj Gori: Predstavio se kao rođak iz BiH, pa uzeo 1.500 evra

Na području Terenske jedinice Ugljevik, sanacija je vršena na trafo-stanicama „Jablanica 1“ i „Ugljevik selo 1“, dok su radnici Terenske jedinice Vlasenica sanirali niskonaponsku distributivnu mrežu na trafo-području „Kaldrmica“ u Milićima, i rekonstruisali mrežu na trafo-području „Trnovo“.

Sječa rastinja izvršena je na trasi dalekovoda „Koraj“, u naseljima Mirosavci, Milino Selo i Žutavka, a na području koje pokriva Terenska jedinica Vlasenica u selima Bjelašnica, Jakovice, Plazače, Strmica, Vrelo, Tišča 3, Tupanari, dio Sučana, Bišina, Glušac, Toljevići, Zabrđe i Dubačko.

Elektro Bijeljina

