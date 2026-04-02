Nove informacije o stanju teško povrijeđenog policajca kod Ključa

Policijski službenik MUP-a Republike Srpske, koji je povrijeđen u saobraćajnoj nesreći kod Ključa, nije više na mehaničkoj ventilaciji, svjestan je, ali su i dalje prognoze preuranjene, saopšteno je iz Univerzitetskog kliničkog centra (UKC) Republike Srpske.

Pacijent je hospitalizovan u Klinici za anesteziju i intenzivno liječenje i u boljem stanju nego prethodnih dana.

Srbija Detektivka šokirala tvrdnjom: Organizovana grupa je ubila Jelenu Marjanović

U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila 30. marta na magistralnom putu Bosanski Petrovac - Ključ, u naselju Lanište, pripadnik Policijske stanice Ribnik Milan Papak (27) je poginuo, dok je Nikola Grubor teško povrijeđen i hospitalizovan na UKC-u, prenosi Srpskainfo.