Putovanje iz pakla: Putnik napastvovao taksistkinju

U noći između 31. marta i 1. aprila muškarac je napao i obljubio djevojku u okolini Merošine, potvrdili su u Policijskoj upravi u Nišu.
U policiji su kazali da im je prijava stigla pola sata iza ponoći.
"Policija preduzima sve mjere i radnje iz svoje nadležnosti radi utvrđivanja svih činjenica u vezi tog događaja. O događaju je obaviješteno Više javno tužilaštvo u Prokuplju", kazali su u policiji.
Prema nezvaničnim informacijama, djevojku koja je vozila taksi napao je i obljubio putnik.
Policijska istraga je u toku i intenzivno se radi na identifikaciji počinioca ovog jezivog zločina, prenosi Informer.
