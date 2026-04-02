Putovanje iz pakla: Putnik napastvovao taksistkinju

U noći između 31. marta i 1. aprila muškarac je napao i obljubio djevojku u okolini Merošine, potvrdili su u Policijskoj upravi u Nišu.

U policiji su kazali da im je prijava stigla pola sata iza ponoći.

"Policija preduzima sve mjere i radnje iz svoje nadležnosti radi utvrđivanja svih činjenica u vezi tog događaja. O događaju je obaviješteno Više javno tužilaštvo u Prokuplju", kazali su u policiji.

Prema nezvaničnim informacijama, djevojku koja je vozila taksi napao je i obljubio putnik.

Policijska istraga je u toku i intenzivno se radi na identifikaciji počinioca ovog jezivog zločina, prenosi Informer.