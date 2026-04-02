Zvaničnici Srpske na promociji publikacije o stradanju Srpkinja u proteklom ratu

Званичници Републике Српске Жељка Цвијановић, Ненад Стевандић и Синиша Каран на промоцији публикације о страдању Српкиња у протеклом рату у Бањском двору.
Foto: ATV/Branko Jović

U Banjaluci je u toku promocija monografije sa 12 autentičnih i potresnih svjedočenja žena žrtava rata iz Republike Srpske kojoj prisustvuju zvaničnici Srpske.

Promociji monografije u Banskom dvoru prisustvuju predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić, srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, ministri u Vladi Srpske, predstavnici organizacija proisteklih iz Odbrambeno-otadžbinskog rata i brojne zvanice.

Monografija "Naša ispovijest dva - žene žrtve rata iz Republike Srpske 1992-1995" izdanje je Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica i Udruženja žena žrtava rata Srpske.

Riječ je o nastavku publikacije objavljene prije deset godina, u kojoj je 15 žena iz Srpske svjedočilo o strašnim torturama koje su preživjele u proteklom ratu u BiH, a zahvaljujući Udruženju žena žrtava rata smogle su snage da o tome javno progovore.

Publikacija obuhvata svjedočenja žena o stradanjima u logorima za Srbe "Viktor Bubanj" i u Posavini, kao i na području Mostara, Bradine i Srebrenice i Stanici policije u Tuzli.

Monografija je nastala saradnjom Udruženja žena žrtava rata Republike Srpske, Republičkog centra za istraživanje rata, Arhiva Vojvodine i Ministarstva spoljnih poslova Srbije.

Priređivač i izdavač publikacije za Republiku Srpsku je Republički centar za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica, a za Srbiju Arhiv Vojvodine.

