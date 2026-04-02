Otac Predrag Popović o majčinskoj ljubavi: Neće se moliti za svoje zdravlje

Otac Predrag Popović poznat je po svojim besjedama u kojima ljudi uživaju, a ovog puta je na Instagramu objavio djelić jedne svoje besjede u kojem je govorio o majčinskoj ljubavi.

Da je ljubav majke prema djeci zaista nešto posebno, svjedočio je i on sam, između ostalog i kroz to što primjećuje da se, kako kaže, majke nikada ne mole za svoje zdravlje, već samo za svoju djecu.

"Majka nikada neće moliti Gospoda za svoje zdravlje. Ja to znam, evo oci to znaju, mogu da kažu. Kada odemo u parohiju da svetimo vodicu, pa pitamo starije kako su, samo kažu: 'Nek su nam deca živa i zdrava!' Kako si ti, bako, jesi dobro? 'Ma, Bogu hvala, nek su samo djeca živa i zdrava'. Pa, djeca otišla u inostranstvo, pa djeca se razvela po svijetu... 'Ma, nek su oni meni živi i zdravi'. O sebi ne priča!".

Otac Predrag je istakao da je nedavno i njegova supruga primetila da se za sebe ne moli, već samo za zdravlje svoje dece i porodice.

"Moja supruga kad je bila nedavno kod Svetog Nektarija, pa se vratila, reko'. 'ajde da čujemo odmah izvještaj, šta je bilo, kako, šta se desilo, konstatujući poslije toga: 'Ja se za sebe nisam ni pomolila'. To je to, ta ljubav, kada stavljamo sve ispred, a sebe na zadnje mjesto. Gospode, ako išta ostane. Te mrve malo, ako išta ostane, eto, ja sam zadovoljan. Ako ne - nema veze, slava Bogu, samo neka su mi deca živa i zdrava, neka su oni dobro", zaključio je sveštenik.

Mnogi ljudi, prije svega majke, u komentarima su se složile da uvijek mole Boga samo da im djeca budu živa i zdrava, te da je to svakom roditelji najbitnije. Neke su takođe dodale da se mole za djecu, ali se pomole i za sebe, ističući da su deci potrebni zdravi roditelji da ih vaspitavaju i izvedu na pravi put, prenosi Jumama.