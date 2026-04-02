Ove 2 molitve pomažu u danima strogog posta

02.04.2026 12:07

Православље, црква
Vaskršnji post traje 48 dana i zahtijeva uzdržavanje od hrane i grešnih misli. Otkrijte kako molitve jačaju dušu tokom ovog perioda.

Vaskršnji post je najduži post u pravoslavlju i traje 48 dana. Počinje prvim ponedjeljkom (Čista nedjelja) i završava se danom Vaskrsenja, sa posebnim naglaskom na post na vodi radnim danima, dok su ulje i vino dozvoljeni vikendom. Ima duboko duhovno značenje i podrazumijeva uzdržavanje ne samo od mrsne hrane i alkohola, već i od grešnih misli, želja i djela.

Iako se često najviše govori o tome šta se smije, a šta ne smije da se jede tokom ovog posta, pravo značenje uzdržavanja je u tome da se vjernik duhovno pripremi za praznik vaskrsenja Hristovog, što podrazumijeva cjelokupno duhovno čišćenje i pokajanje. Na taj način post nije samo fizičko uzdržavanje, već i prilika za unutrašnje iscjeljenje i približavanje Bogu.

U svakom slučaju, osnovno pravilo božićnog posta je uzdržavanje od mesa, mliječnih proizvoda, jaja, alkohola, a u određenim danima i od ribe. Takođe, važno je pridržavati se određenih pravila u ishrani, kako bi se post ispunio u duhovnom smislu, ali i fizički umjerenost pomogla zdravlju i duhovnoj obnovi vjernika.

Riba je dozvoljena samo dva puta u toku cijelog posta: na Blagovijesti (7. april) i na Cvijeti, a na Veliki petak se posti na vodi ili uz potpuno uzdržavanje od hrane.

Prilikom posta, važno je jesti umereno – dovoljno da se telo ojača, ali nikako da se iscrpi. Cilj posta je da se duhovno i tjelesno pripremimo za zajednicu sa Bogom.

Ali, još jednom, tokom Vaskršnjeg posta veoma je važno u kom smjeru idu vaše misli. Najpoznatija molitva tokom Vaskršnjeg (Velikog) posta je molitva Svetog Jefrema Sirina, koja se čita od ponedjeljka do petka radi pokajanja i duhovnog očišćenja. Ona fokusira vjernika na izbjegavanje lenjosti i gordosti, a daruje smirenje i ljubav.

"Gospode i Vladaru života moga, duh ljenosti, mrzovolje, vlastoljublja i praznoslovlja ne daj mi. Duh cjelomudrenosti, smirenoumlja, trpljenja i ljubavi, daruj meni, slugi Tvome. O, Gospode Care, daruj mi da sagledam svoje grijehove, i da ne osuđujem brata svoga, jer si blagosloven u vijekove vijekova. Amin."

Molitva za prevazilaženje iskušenja

Često se tokom posta moli i za snagu protiv iskušenja:

"Gospode Isuse Hriste, Sine Božiji, Ti znaš slabost našeg tijela i duše. Tokom ovog Svetog i Časnog posta, molim te, ojačaj me u vrijeme iskušenja. Da mi ne malakše vjera, da mi ne posrne srce, već da u tvojoj ljubavi pronađem utehu i snagu..."

Amin."

(Kurir)

