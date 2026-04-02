Detektivka šokirala tvrdnjom: Organizovana grupa je ubila Jelenu Marjanović

Njeno tijelo je otkriveno dan nakon što je nestala, a slučaj je dugo obavijen misterijom i kontroverzama.

Njen suprug, Zoran Marjanović, osuđen je na 40 godina zatvora za ubistvo, ali je ubrzo nakon toga pušten na slobodu. Javnost je od početka podijeljena između onih koji vjeruju u njegovu krivicu i onih koji ga smatraju nevinim.

Detektivka Katarina Ostojić u jednom intervjuu je otvoreno govorila o ubistvu pjevačice Jelene Marjanović. Ostojić je bila dio tima koji je istraživao ovaj zločin.

"Jelenu Marjanović je ubila organizovana grupa ljudi. Ima više osoba, i muškaraca i žena. E sad kome je bilo u interesu da je ubije... pa mislim da je to bilo u interesu nekim ljudima kojima je preča droga od života. Jelena je mnogo toga znala, bila je obaviještena. Neko je očigledno iz tih krugova u kojima se ona kretala posumnjao da bi ona tu neku informaciju ili neko njeno zapažanje raširiti dalje ili eventualno prijaviti", rekla je Katarina i dodala:

"Ona je nešto znala za drogu i mnogo što šta. I mislim da je tu glavni problem njenog sklanjanja i uništenja. Jelena je bila uhođena i praćena putem mobilnog telefona. Sigurno je i Zoran praćen i prisluškivan takođe putem mobilnog telefona. Javnost nije obratila pažnju na riječi Vladimira Marjanovića koji je rekao da je par dana pre Jeleninog nestanka video neka vozila koja se kreću u blizini njihove kuće. Ali to mu tada nije bilo sumnjivo", rekla je Ostojić za "Otisak" prije oko tri godine.

Rasvjetljavanje ovog zločina, počinjenog prema optužnici 2. aprila 2016. oko 17 sati, i dalje prate brojne nejasnoće.

Do danas čak ni vrijeme smrti nije sa stopostotnom sigurnošću utvrđeno, a misterija je i šta se dešavalo u noći između 2. i 3. aprila, jer je tijelo pronađeno sutradan. Stručnjak i patolog Zoran Stanković u svom nalazu je utvrdio da je tijelo, po svim pokazateljima, u vodi bilo najmanje pet do šest sati, a najduže 10, a možda i više časova. Ovaj nalaz donekle stavlja pod znak pitanja vrijeme zločina.

Riječ Tužilaštva

A šta kaže Tužilaštvo? Tužilaštvo je navelo vještačenje komisije veštaka u kom je saopšteno da su 2. aprila 2016. godine, Zoran Marjanović, Jelena i njihova kćerka Jana otišli su na nasip u Borči. Prema riječima svjedoka, pjevačica je krenula da trči, a Zoran je odmah krenuo za njom.

"Navukao" je da se spusti u podnožje nasipa, ka samom kanalu koje je "nevidljivo" sa ulice i koje je samim tim "idealan teren za ubistvo". Jana je, kako se navodi, ostala na dijelu na kojem se od drveća "ništa ne vidi".

"Analiza baznih stanica i kretanja okrivljenog i pokojne Jelene Marjanović duž nasipa, pokazuje da je njihov susret oko 17 časova na otvorenom prostoru u zoni mjesta kritičnog dogadaja bio neizbježan. Evidentno je da je Zoran Marjanović više puta pozivao telefonom pokojnu suprugu iz zone mjesta ponovnog uključenja, tačnije, mjesta koje je blizu mjesta zločina", naveli su tada iz Višeg javnog tužilaštva i dodali:

"SMS koji je primio po uključenju telefona nije mogao da izbjegne, a upravo to je pokazalo njegovu poziciju u zoni mjesta ponovnog uključenja odnosno ubistva. Zoran Marjanović je nakon ponovnog uključenja telefona, telefonirao bratu iz zone mjesta ponovnog uključenja koje je takođe blizu zone gdje je nađeno njeno tijelo i to prije nego što su kamere registrovale njegov prolazak prema kući Jahović, odnosno prema rampi Šljunkara", naveli su.

Popović: Policajac ukrao telefon i obrisao slike

Žarko Popović, nekadašnji šef Odsjeka za krvne delikte svojevremeno je iznio šokantan podatak da je jedan policajac sa lica mjesta ukrao telefon Jelene Marjanović, kao i da je obrisao sve slike sa telefona.

"Greška je bila što je kolega naš, policajac, ukrao telefon sa lica mjesta od pokojne Marjanovićke i očistio kompletan sadržaj sa telefona. Nije bitno očistiti telefonske brojeve, oni mogu da se skinu sa baznih stanica. Problem je ako su bile neke fotografije na vacapu i vajberu. Ona je bila javna ličnost, pjevačica, možda je tu bilo i nekih lascivnih fotografija, ili bilo čega, koje je moglo njenog muža da iziritira da napravi tako nešto. I sljedeća, najveća greška koja je po meni urađena, je što je poslije 16 dana tek pretresena kuća Zorana Marjanovića", rekao je Popović u jednoj emisiji.

Na pitanje novinarke da li je trebalo otvoriti novu istragu i podići krivičnu prijavu zbog policajca koji je uzeo telefon sa lica mesta i obrisao slike i klipove, Popović je rekao da se dotični policajac i osuđeni Zoran Marjanović poznaju od ranije.

"On je poznavao Zorana Marjanovića pošto je taj kolega prethodno radio u policijskoj stanici Palilula. On je teritorijalno pokrivao Ovču i Borču i oni su se tako poznavali. Inspektor koji radi na određenom terenu, neophodno je da poznaje sve ljude tamo. To vam je jedan strašan izvor informacija. I poštene i nepoštene, i ovakve i onakve, i tako dalje. On je poznavao Zorana Marjanovića, i vjerovatno je htio nešto...", rekao je Popović i dodao:

"Ne znam, nije mi jasno, neću da dajem ishitrene izjave. Uglavnom je kod njega pronađen mobilni telefon Jelene Marjanović i 20 evra koje je on uzeo sa lica mjesta. Ja ne vjerujem da je on to uradio da bi stekao protivpravnu imovinu i korist, jer to je telefon koji nije bio ništa posebno. Već je star, korišćen telefon i 20 evra ti ne rješava životnu egzistenciju. Meni je najčudnije da taj čovjek nije otišao u istražni zatvor i da dobije krivičnu prijavu za ometanje istrage. Tužilac mora da odgovori na to", zaključio je Popović.

(Mondo)