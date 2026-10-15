Hapšenje u Tesliću: Dugovao 9.600 KM, vozio neregistrovan ford, pronađen džoint

H.H. sa područja Tešnja uhapšen je juče u Tesliću nakon čega mu je oduzet automobil "ford" jer je utvrđeno da ima dug od 9.633,60 KM.

On je upravljao neregistrovanim automobilom "ford", te je odbio da se podvrgne testiranju na prisustvo opojnih droga u organizmu.

"Izvršenim pregledom kod navedenog vozača pronađena je i oduzeta jedna ručno pravljena cigareta tzv. džoint sa sadržajem materije koja asocira na marihuanu i dva pakovanja sa sadržajem bijele praškaste materije koja asocira na amfetamin", navodi PU Doboj.

Izvršenim uvidom u Registar novčanih kazni utvrđeno je da navedeni vozač ima dug u iznosu od 9.633,60 KM, te je zbog bojazni da će ponoviti prekršaje, imajući u vidu da je višestruki povratnik u činjenju prekršaja, vozilo privremeno oduzeto.

"Vozaču H.H. je izdat prekršajni nalog zbog počinjenog prekršaja iz člana zakona o proizvodnji i prometu opojnih droga, dok će zbog počinjenih prekršaja iz oblasti zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH protiv istog nadležnom sudu biti podnesen zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka", zaključili su u PU Doboj.