Vule Arsić sproveden na ročište u Osnovni sud u Višegradu

Vule Arsić, kojem se na teret stavlja više krivičnih djela, sproveden je danas na ročište u Osnovni sud u Višegradu.

Arsić je u sud sproveden iz Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH, a optužen je za krivična d‌jela "Sprečavanje službenog lica u vršenju službene radnje" iz člana 306. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske u sticaju sa krivičnim d‌jelima "Protivpravno lišenje slobode" iz člana 143. stav 1. KZRS i "Nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija" iz člana 361. stav 1. KZ RS.

Predmetni događaj desio se u junu 2023. godine na području opštine Rudo, a Arsić je optužen za sprečavanje policijskih službenika Sudske policije Republike Srpske u vršenju službene radnje.

Hronika Mesar, sin i radnici optuženi za zarobljavanje policajaca!

Podsjećamo, Osnovni sud u Višegradu potvrdio je optužnicu protiv vlasnika klaonice i mesnice "Dva brata" Vuleta Arsića (48) iz Rudog, njegovog sina Mirka Arsića (22), te radnika Dragana Bjelića (23) i Ognjena Novakovića (30) koji su u junu 2023. izazvali talačku krizu kada su "zarobili" dvojicu sudskih policajaca.