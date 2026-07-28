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Vule Arsić sproveden na ročište u Osnovni sud u Višegradu

Autor:

ATV redakcija
28.07.2026 16:21

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Вуле Арсић
Foto: Ustupljena fotografija

Vule Arsić, kojem se na teret stavlja više krivičnih djela, sproveden je danas na ročište u Osnovni sud u Višegradu.

Arsić je u sud sproveden iz Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH, a optužen je za krivična d‌jela "Sprečavanje službenog lica u vršenju službene radnje" iz člana 306. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske u sticaju sa krivičnim d‌jelima "Protivpravno lišenje slobode" iz člana 143. stav 1. KZRS i "Nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija" iz člana 361. stav 1. KZ RS.

Predmetni događaj desio se u junu 2023. godine na području opštine Rudo, a Arsić je optužen za sprečavanje policijskih službenika Sudske policije Republike Srpske u vršenju službene radnje.

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Hronika

Mesar, sin i radnici optuženi za zarobljavanje policajaca!

Podsjećamo, Osnovni sud u Višegradu potvrdio je optužnicu protiv vlasnika klaonice i mesnice "Dva brata" Vuleta Arsića (48) iz Rudog, njegovog sina Mirka Arsića (22), te radnika Dragana Bjelića (23) i Ognjena Novakovića (30) koji su u junu 2023. izazvali talačku krizu kada su "zarobili" dvojicu sudskih policajaca.

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Tagovi :

krivično djelo

Vule Arsić

Osnovni sud Višegrad

sprovođenje

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