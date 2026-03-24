Dodik: NATO agresijom učinjena istorijska nepravda

Autor:

ATV

24.03.2026

21:10

Милорад Додик у Врању на обиљежавању Дана сјећања на страдале у НАТО агрсији
Foto: FOTO TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ

Ovaj se dan pamti po onome što se desilo našem narodu. Po drugi put tukao nas je najveći vojni savez u istoriji koji se u dva navrata vježbao nad Srbima u dva naleta, prvo nad Republikom Srpskom, a kasnije nad Srbijom kako bi ovde ostvario svoje ambicije i odabrao je baš Srbe da baš na njih baca osiromašeni uranijum koji je pogodio i našu budućnost, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

On je istakao da je NATO agresijom Srbiji učinjena ogromna istorijska nepravda.

Podsjetio je na djecu koja se liječe od bolesti koje su posljedica osiromašenog uranijuma.

"Odabrali su baš Srbe da ubijaju, bacali osiromašeni uranijum, to se ne može oprostiti. Gađali su mostove, škole, bolnice, vozove, njive, sve što su stigli. Ubijali su naš narod u želji da ubiju naš duh. Sada znamo da su svaki svoj pogodak proslavljali, radujući se kako su sposobni da ubijaju d‌jecu "

У Врању обиљежавање Дана сјећања

Srbija

Obilježavanje Dana sjećanja u Vranju, prisustvuju Vučić i Dodik

"Gađali su sve što su stigli. Gađali su naš narod da bi ubili naš duh", rekao je Dodik u Vranju povodom obilježavanja godišnjice početka NATO agresije na SRJ 1999. godine gdje se održava centralna državna manifestacija Dan sjećanja.

Pobijedio je život, poručio je Dodik.

Dodik je rekao da je bombardovanje imalo za cilj i zatvaranje Srba u nemoguću iluziju, kakva je BiH, u kojoj ne mogu da iskažu svoj ukupni kapacitet.

On je poručio da Srbi ne smiju dozvoliti da vode tuđe ratove, niti ideologije, već da grade jednu ideologiju - nacionalnu srpsku.

On je naveo da Srpska nema namjeru da odustane, da će se i dalje boriti, te zahvalio Srbiji na podršci.

"Želim da sačuvamo mir i bezbjednost, da Srpska što više bude sa Srbijom, to nam niko ne može zabraniti", poručio je Dodik.

Istakao je da vjeruje da će svi Srbi jednog dana biti u jednoj državi i da to neće ostvariti ratom.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Milorad Dodik

NATO bombardovanje

Komentari (0)
Više iz rubrike

Огњен Бодирога и Небојша Вукановић

Republika Srpska

Da li će opozicionari zajednički djelovati?

2 h

2
Саво Минић у Народној скупштини најавио сет закона за повећање плата и милионе за помоћ грађанима

Republika Srpska

Minić najavio pomoć za građane i set zakona za povećanje plata

3 h

4
МинистарГоран Селак разговарао са директорима КПЗ РС: Систем стабилан, фокус на даљем унапређењу

Republika Srpska

Selak razgovarao sa direktorima KPZ RS: Sistem stabilan, fokus na daljem unapređenju

4 h

0
Пореска управа упозорила обвезнике: Ово је рок за подношење пријава

Republika Srpska

Poreska uprava upozorila obveznike: Ovo je rok za podnošenje prijava

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

44

Najmanje 69 poginulih u padu vojnog aviona

21

28

Patrijarh Porfirije: Bez izuzetka smo se našli u ratnom plamenu

21

15

Pjevačica bila kod Zorice i Kemiša na večeri: ''Neću o tome - rasplakaće me''

21

10

Dodik: NATO agresijom učinjena istorijska nepravda

20

59

Tramp želi dogovor Putina i Zelenskog prije izbora u SAD

