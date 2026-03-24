Dodik: NATO agresijom učinjena istorijska nepravda

Ovaj se dan pamti po onome što se desilo našem narodu. Po drugi put tukao nas je najveći vojni savez u istoriji koji se u dva navrata vježbao nad Srbima u dva naleta, prvo nad Republikom Srpskom, a kasnije nad Srbijom kako bi ovde ostvario svoje ambicije i odabrao je baš Srbe da baš na njih baca osiromašeni uranijum koji je pogodio i našu budućnost, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

On je istakao da je NATO agresijom Srbiji učinjena ogromna istorijska nepravda.

Podsjetio je na djecu koja se liječe od bolesti koje su posljedica osiromašenog uranijuma.

"Odabrali su baš Srbe da ubijaju, bacali osiromašeni uranijum, to se ne može oprostiti. Gađali su mostove, škole, bolnice, vozove, njive, sve što su stigli. Ubijali su naš narod u želji da ubiju naš duh. Sada znamo da su svaki svoj pogodak proslavljali, radujući se kako su sposobni da ubijaju d‌jecu "

Srbija Obilježavanje Dana sjećanja u Vranju, prisustvuju Vučić i Dodik

"Gađali su sve što su stigli. Gađali su naš narod da bi ubili naš duh", rekao je Dodik u Vranju povodom obilježavanja godišnjice početka NATO agresije na SRJ 1999. godine gdje se održava centralna državna manifestacija Dan sjećanja.

Pobijedio je život, poručio je Dodik.

Dodik je rekao da je bombardovanje imalo za cilj i zatvaranje Srba u nemoguću iluziju, kakva je BiH, u kojoj ne mogu da iskažu svoj ukupni kapacitet.

On je poručio da Srbi ne smiju dozvoliti da vode tuđe ratove, niti ideologije, već da grade jednu ideologiju - nacionalnu srpsku.

On je naveo da Srpska nema namjeru da odustane, da će se i dalje boriti, te zahvalio Srbiji na podršci.

"Želim da sačuvamo mir i bezbjednost, da Srpska što više bude sa Srbijom, to nam niko ne može zabraniti", poručio je Dodik.

Istakao je da vjeruje da će svi Srbi jednog dana biti u jednoj državi i da to neće ostvariti ratom.