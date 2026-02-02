Logo
Large banner

Elektroprivreda RS o HE „Višegrad“: Jedan od najstabilnijih i najznačajnijih proizvodnih sistema

Izvor:

Blic

02.02.2026

16:07

Komentari:

0
Електропривреда РС о ХЕ „Вишеград“: Један од најстабилнијих и најзначајнијих производних система
Foto: Ustupljena fotografija

Hidroelektrana „Višegrad“ jedan je od najstabilnijih i najznačajnijih proizvodnih sistema u okviru „Elektroprivrede Republike Srpske“, izjavio je izvršni direktor za ekonomsko-finansijske poslove Elektroprivrede Rodoljub Topić.

Nastavićemo da pružamo podršku investicionim projektima koji su od značaja za razvoj Hidroelektrane, Višegrada i Republike Srpske, rekao je Topić.

"Hidrološka situacija je više nego zadovoljavajuća, a proizvodni rezultati Hidroelektrane „Višegrad“ su na izuzetno visokom nivou", istakao je direktor „Hidroelektrana na Drini“ Nedeljko Perišić.

Perišić je rekao da je preduzeće sa 27. januara ispunilo mesečni plan proizvodnje, ostvarivši 130 gigavat-časova električne energije.

On je na proslavi Savindana, krsne slave preduzeća, naglasio da je pogonska spremnost Hidroelektrane na 100 odsto, te da se prirodni resursi koriste odgovorno i efikasno s ciljem stabilne proizvodnje električne energije.

Podijeli:

Tagovi :

HE na Drini

Hidroelektrane na Drini

Nedeljko Perišić

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Мађарски министар нагласио да је Српска значајан фактор: Ковачевић и Тришић Бабић са Сијартом

Republika Srpska

Mađarski ministar naglasio da je Srpska značajan faktor: Kovačević i Trišić Babić sa Sijartom

1 h

0
Умјесто Центру за бесплатну правну помоћ добијене парнице уплаћивали себи

Republika Srpska

Umjesto Centru za besplatnu pravnu pomoć dobijene parnice uplaćivali sebi

2 h

0
Вукановић оплео по Народном фронту: Немојте да исучем мач

Republika Srpska

Vukanović opleo po Narodnom frontu: Nemojte da isučem mač

4 h

14
Градина

Republika Srpska

Na stolu Rezolucija o zabrani veličanja ustaštva

16 h

23

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

43

FUP pretresa Ministarstvo finansija FBiH, uhapšene dvije osobe

11

33

Trojke iz Šipova: Mladi Vujnići dobili dva dječaka i djevojčicu

11

26

Održan žrijeb juniorske FIBA Lige šampiona: Igokea sa Ludvigsburgom i Sabahom

11

24

Hrabrost i volja koje nemaju granice: Ni mjesec dana od jezivog pada, Lindzi Von već trenira

11

22

Tragedija u školi: Tinejdžer preminuo dok je igrao fudbal

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner