Elektroprivreda RS o HE „Višegrad“: Jedan od najstabilnijih i najznačajnijih proizvodnih sistema

Hidroelektrana „Višegrad“ jedan je od najstabilnijih i najznačajnijih proizvodnih sistema u okviru „Elektroprivrede Republike Srpske“, izjavio je izvršni direktor za ekonomsko-finansijske poslove Elektroprivrede Rodoljub Topić.

Nastavićemo da pružamo podršku investicionim projektima koji su od značaja za razvoj Hidroelektrane, Višegrada i Republike Srpske, rekao je Topić.

"Hidrološka situacija je više nego zadovoljavajuća, a proizvodni rezultati Hidroelektrane „Višegrad“ su na izuzetno visokom nivou", istakao je direktor „Hidroelektrana na Drini“ Nedeljko Perišić.

Perišić je rekao da je preduzeće sa 27. januara ispunilo mesečni plan proizvodnje, ostvarivši 130 gigavat-časova električne energije.

On je na proslavi Savindana, krsne slave preduzeća, naglasio da je pogonska spremnost Hidroelektrane na 100 odsto, te da se prirodni resursi koriste odgovorno i efikasno s ciljem stabilne proizvodnje električne energije.