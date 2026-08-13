Janković najavio završetak rekonstrukcije puta Foča-Šćepan Polje

Ovo je rekao v. d. direktora JP „Putevi Republike Srpske“ Miroslav Janković, ističući da će završetak rekonstrukcije puta Foča -Šćepan Polje i izgradnja prekograničnog mosta preko Tare donijeti veću bezbjednost saobraćaja, bolju povezanost Foče i istočnog dijela Republike Srpske sa Crnom Gorom, te stvoriti nove mogućnosti za privredni i turistički razvoj ovog područja.

"Put Foča-Šćepan Polje podijeljen je u tri dionice. Prva dionica od pet i po kilometara od Broda na Drini do Donjih Kopilova i u potpunosti je finansirana iz sredstava JP „Putevi RS“ u iznosu negd‌je oko 14 i po miliona KM i ti radovi su gotovi sa stepenom završenosti negd‌je oko 95 odsto", istakao je Janković.

Završni most je urađen dužine oko 80 metara, dodao je on, i ostala je još samo da se uradi kolovozna ploča i ta dionica će biti u potpunosti puštena u saobraćaj.

"To je dionica A. Dionica C je sam most preko rijeke Tare, koji smo potpisali sporazum sa Ministarstvom transporta i komunikacija BiH i Direkcijom za saobraćaj Crne Gore, da finansiramo po jednu trećinu radova. Tender je raspisan, imali smo ponude, nažalost jedan od ponuđača je izjavio žalbu i sada je to sve na razmatranju, na Kancelariji za razmatranje žalbi. Očekujemo brzo rješavanje sa strane Kancelarije za razmatranje žalbi, kako bi mogli pristupiti potpisivanju ugovora i ti radovi da krenu. Ali ona najzahtjevnija dionica je u dužini od 13,26 kilometara, na kojoj egzistira zaista puno mostova, vijadukata, potpornih konstrukcija, na jednom geološki jako zahtjevnom terenu", rekao je Janković.

Ta dionica je, prema njegovim riječima, procijenjena na 91 milion evra, a finansira se u potpunosti iz kreditnih sredstava Svjetske banke i Evropske banke za obnovu i razvoj.

"Tenderska dokumentacija je pripremljena i dobili smo zeleno svjetlo od Svjetske banke te sutra izlazi taj tender. Radi se o jednom kapitalnom projektu, rok izvođenja radova će biti 36 mjeseci, obezbijedili smo finansijska sredstva, tako da očekujemo da već sa proljećem možda čak i u ovoj godini ako sve prođe kako treba sa nabavkom tih radova, odnosno sa tenderskom dokumentacijom i ugovaranjem, možda čak i pred kraj godine da počnemo sa jednim dijelom radova", zaključio je Janković.