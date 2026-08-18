Janković: Vlada Republike Srpske finansira kapitalne projekte

"Vlada putem granta sufinansira projekte ili ih u potpunosti finansira na putnoj mreži u Republici Srpskoj. Vlada je prepoznala te probleme i odvaja značajna sredstva kako bi imali kvalitetniju putnu mrežu. Mogu slobodno reći da mi iz vlastitog budžeta nemamo dovoljno sredstava da bi imali puteve kakve želimo, a to su putevi na evropskom novu", kaže Janković.

Prema njegovim riječima Vlada Republike Srpske finansira kapitalne projekte i odvaja značajna sredstva i odobrila je grant sredstva od 36, 6 miliona za kapitalan projekat od Foče do Tjentišta.