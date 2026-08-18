Janković: Vlada Republike Srpske finansira kapitalne projekte

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Vlada Republike Srpske finansira kapitalne projekte i odvaja značajna sredstva, rekao je Miroslav Janković, v.d. direktora "Puteva Republike Srpske"
"Vlada putem granta sufinansira projekte ili ih u potpunosti finansira na putnoj mreži u Republici Srpskoj. Vlada je prepoznala te probleme i odvaja značajna sredstva kako bi imali kvalitetniju putnu mrežu. Mogu slobodno reći da mi iz vlastitog budžeta nemamo dovoljno sredstava da bi imali puteve kakve želimo, a to su putevi na evropskom novu", kaže Janković.
Prema njegovim riječima Vlada Republike Srpske finansira kapitalne projekte i odvaja značajna sredstva i odobrila je grant sredstva od 36, 6 miliona za kapitalan projekat od Foče do Tjentišta.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
1 h1
Republika Srpska
3 h5
Republika Srpska
12 h0
Republika Srpska
12 h3
Najnovije
Najčitanije
11
39
11
33
11
13
11
12
11
10
Trenutno na programu