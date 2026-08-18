Janković za ATV: Trenutno je aktuelno 11 projekata mostova

"Putna mreža u Republici Srpskoj, na kojoj ne nešto manje od 4.400 km na njoj egzistira 702 mosta i nešto više od 100 tunela. Od tih 702 mosta imamo ih u odličnom stanju, zadovoljavajućem stanju. Nakon pregleda imamo i neke mostove koji nisu baš u najboljem stanju", kaže Janković.

Prema njegovim riječima, preduzete su hitne mjere kako bi izvršilo saniranje kao i da je trenutno aktuelno 11 projekata mostova.