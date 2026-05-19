Karan predložio Selmana za predsjednika Ustavnog suda

Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan predložio je Džerarda Selmana za predsjednika Ustavnog suda Republike Srpske, a Ljubomira Ožegovića i Goranu Turić za sudije.

O ovoj odluci izjašnjavaće se poslanici Narodne skupštine Republike Srpske. NSRS po Ustavu Srpske imenuje predsjednika i sudije Ustavnog suda.

