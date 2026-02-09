Modernizacija i rekordan učinak: Hidroelektrane na Drini podižu pogonsku spremnost

Direktor ‘Hidroelektrana na Drini’ Nedeljko Perišić, gostujući u jutarnjem programu Herceg televizije, istakao je da su u prethodnom periodu realizovana značajna ulaganja s ciljem održavanja i unapređenja pogonske spremnosti sistema.

On je naveo da su izvršene investicije u 400-kilovoltne prekidače, zamijenjene zaštite transformatora, generatora i dalekovoda, te sproveden kompleksan proces prelaska sa analognih na digitalne zaštite. Posebno je naglasio važnost implementacije savremenog sistema za potpuno upravljanje proizvodnjom i predviđanje količina voda, što predstavlja jedan od značajnijih investicionih poduhvata kojim je dodatno podignuta stabilnost rada elektrane.

Perišić je podsjetio da su, u saradnji sa Vladom Republike Srpske i Elektroprivredom Republike Srpske, realizovani i projekti na području Višegrada, čime se, kako je rekao, izašlo u susret potrebama lokalne zajednice i stanovništva.

Govoreći o proizvodnji, ukazao je da su hidrologije u prethodne dvije godine bile nepovoljne, što je predstavljalo izazov za ostvarenje planskih ciljeva. Ipak, tekuća godina donijela je znatno bolje rezultate – ostvareno je 190 gigavat-časova električne energije, u odnosu na planiranih 110.

Kada je riječ o daljoj modernizaciji Hidroelektrane Višegrad, Perišić je najavio zamjenu generatorskih prekidača tokom ove godine, kao i izradu tehničke dokumentacije za utvrđivanje stanja turbina i generatora, te mapiranje načina realizacije tog kompleksnog projekta.

Paralelno s tim, istakao je značaj projekta hidroelektrane na Bistrici. Naglasio je da je jedan od najkompleksnijih zahvata – kopanje tunela – već dao rezultate, sa više od 10.000 metara iskopanog tunela, dok je na objektu B1 završeno oko 70 odsto radova. Dodao je da će kompletna proizvodnja tog objekta moći biti ponuđena na slobodnom tržištu električne energije, od čega se, uz energetsku stabilnost, očekuju i finansijski benefiti.

Perišić je zaključio da dalji razvoj i modernizacija treba da se oslanjaju na pozitivna iskustva sistema Hidroelektrana na Trebišnjici, koje mogu poslužiti kao model za buduće projekte i unapređenje rada na Drini.

