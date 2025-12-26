Logo
Novogodišnji voz ŽRS: Tradicija stara tri decenije

26.12.2025

17:53

Новогодишњи воз ЖРС: Традиција стара три деценије
Foto: Facebook/ŽRS

Željeznice Republike Srpske njegujući tradiciju dugu više od tri decenije u susret božićnim i novogodišnjim praznicima, podjelu novogodišnjih paketića našim mališanima i ove godine organizovale su u novogodišnjim vozovima.

Praznične novogodišnje vožnje na prugama Željeznica Republike Srpske krenule su juče, kada smo za mališane organizovali druženje sa Deda Mrazovima, na relacijama od Novog Grada do Dobrljina, od Prijedora do Omarske i od Banjaluke do Potkozarja.

Danas, u Doboju takođe je vladalo pretpraznično raspoloženje, a naša relacija za novogodišnji voz bila je od Doboja do opštine Stanari i nazad.

Ove godine smo za djecu naših zaposlenih radnika, uzrasta do sedam godina, obezbijedili ukupno 308 novogodišnja paketića.

Juče je u Banjaluci je podeljeno 59, u Prijedoru 65, Novom Gradu 11, dok je u Doboju svoje paketiće danas od Deda Mraza dobilo 173 mališana.

Željeznice Republike Srpske svim mališanima, roditeljima, bakama i dekama, koji su se družili sa nama u novogodišnjim vožnjama, a koje će im svakako ostati kao draga uspomena, žele srećne predstojeće praznike uz želje za dobro zdravlje, profesionalne, lične i porodične uspjehe.

