Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave – uručenje odlikovanja u Beogradu

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uručiće danas u Beogradu odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Ceremoniji će prisustvovati i premijer Srpske Savo Minić.
Ceremonija uručenja odlikovanja biće održana u 12.00 časova u Palati Srbije, najavila je pres-služba predsjednika Srbije.
Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave obilježava se 15. septembra, jer je srpska vojska na taj datum 1918. godine probila Solunski front i doprinijela raspadu saveza Centralnih sila i završetku Prvog svjetskog rata.
Obilježavanje praznika ustanovljeno je 2020. godine kako bi se ojačalo jedinstvo srpskog naroda u Srbiji i Republici Srpskoj.
Republika Srpska
Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave
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