Održan sastanak delegacije Srpske sa Putinom u Kremlju

U Kremlju je održan sastanak delegacije Republike Srpske sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom.
Delegaciju Srpske čine predsjednik Siniša Karan, predsjednik NSRS Nenad Stevandić i lider SNSD-a Milorad Dodik. A pored Putina sastanku su prisustvovali i ruski šef diplomatije Sergej Lavrov kao i pomoćnik predsjednika Ruske Federacije Juri Ušakov.
Predsjednik Rusije rekao je na početku sastanka sa delegacijom Republike Srpske da je uvjeren da će se nastaviti razvijati partnerstvo između Rusije i Srpske.
"Između Srba i Rusa vijekovima gajimo bliske odnose i nama je veoma drago da vas vidimo u Moskvi", istakao je Putin.
Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan rekao je u obraćanju predsjedniku Ruske Federacije Vladimiru Putinu da je partnerstvo Rusije i Srpske zasnovano na iskrenom povjerenju i da se osjeća bratstvo između srpskog i ruskog naroda.
Podsjećamo, delegacija Republike Srpske prisustvala je Paradi pobjede u Moskvi, kao i svečanom prijemu koji je organizovao predsjednik Ruske Federacije Vladimir Putin.
